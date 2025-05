Riunita a Tirana la Commissione Europa di World Tourism Organization (UNWTO). San Marino è presente

E’ in corso a Tirana, in Albania, la 70a Sessione della Commissione per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UN Tourism) alla quale partecipano 40 Paesi, tra i quali la Repubblica di San Marino con con il Primo Segretario della Direzione Affari Politici e Diplomatici, Bojana Gruška, Focal Point di San Marino per UNWTO. Il Segretario Generale di UN Tourism, Zurab Pololikashvili durante la presentazione del suo rapporto annuale e dei risultati raggiunti dalla Regione europea ha ricordato la Seconda Conferenza Internazionale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo dedicata al Turismo Accessibile tenutasi a San Marino lo scorso mese di novembre. La Conferenza ospitata da San Marino, con il contributo del Ministero del Turismo italiano e in collaborazione con European Accessibility Resource Centre – AccessibleEU della Commissione Europea, ha portato alla pubblicazione della “San Marino Action Agenda 2030”, un piano d’azione per l’inclusione della disabilità in ogni settore del turismo. La Conferenza ha rafforzato le reti internazionali e ha messo in luce San Marino come destinazione inclusiva, punto di riferimento per il turismo accessibile e unico stato ad aver ospitato due conferenze internazionali sul tema. Il Segretario Generale Pololikashvili ha concluso il suo intervento rimarcando l’importanza di dover rendere il turismo un turismo per tutti e ringraziando la Repubblica di San Marino.

I lavori dell’incontro di Tirana proseguiranno con la presentazione di ulteriori report sull’attività di UNTourism e con l’adozione di alcuni importanti progetti legati al futuro del turismo. La mattina di domani sarà dedicata al side event “Investimenti e sviluppo economico del turismo in Europa”.