Rivazzurra, accoltellamento al Parco Pertini: giovane aggredito e ferito da due nordafricani mentre passeggia. Gli aggressori in fuga con lo smartphone della vittima

Momenti di paura ieri pomeriggio, lunedì 25 agosto, al Parco Pertini di Rivazzurra, dove un giovane di 24 anni è stato accoltellato mentre passeggiava. Il ragazzo, di origine tunisina, è stato ferito alla coscia e trasportato all’ospedale Infermi di Rimini, dove i medici ne hanno confermato la prognosi favorevole: non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Miramare, l’aggressione è avvenuta intorno alle 16.15. Il 24enne, che si trovava da solo, sarebbe stato avvicinato da due uomini nordafricani che aveva già notato transitare nella zona. Dopo aver tentato di strattonarlo, uno dei due ha estratto un coltello a scatto e lo ha colpito alla coscia, prima di impossessarsi del suo smartphone e darsi alla fuga.

Indagini in corso e possibile regolamento di conti

La versione del giovane è al momento al vaglio delle forze dell’ordine, mentre si ipotizza che l’aggressione possa avere legami con dinamiche di regolamenti di conti nel contesto dello spaccio.

I carabinieri continuano a indagare per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre il Parco Pertini resta teatro di una vicenda che ha destato preoccupazione tra i frequentatori dell’area.