Riviera romagnola, pulizia primaverile e manutenzione delle aree verdi in vista della stagione

Riccione si prepara alla stagione turistica con il via ai lavori di manutenzione delle aree verdi cittadine, che includono pulizie, sfalci e interventi di ripristino delle spiagge. Tra marzo e giugno, l’attenzione è rivolta alla cura dei parchi, delle aiuole e delle strade, per garantire un ambiente pulito e accogliente per residenti e turisti.

In spiaggia, la Regione ha avviato i lavori di ripascimento, utilizzando sabbia in eccesso dalle dune per proteggere le zone in erosione. A partire da aprile, i concessionari balneari si occuperanno del livellamento delle spiagge e dell’installazione delle attrezzature. Hera ha già avviato la pulizia delle spiagge principali, con un piano che prevede interventi settimanali, intensificati da maggio e quotidiani a partire da giugno.

La pulizia delle strade si intensificherà in vista delle festività pasquali, con frequenti interventi nelle zone turistiche e nei parchi. Per garantire un servizio più efficiente, Hera utilizzerà spazzatrici, idropulitrici e aumenterà la raccolta dei rifiuti, in particolare nelle aree ad alta frequentazione.

Per quanto riguarda il verde, il primo intervento di sfalcio è iniziato a marzo e terminerà entro metà aprile. Questi lavori, che riguardano le aree verdi di quartiere e i parchi, saranno seguiti da altri interventi stagionali, per mantenere in ordine oltre due milioni di metri quadrati di spazi verdi.

In questo modo, Riccione si prepara ad accogliere la stagione con spazi pubblici più curati e un ambiente ideale per i visitatori.