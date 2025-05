Riviera Romagnola: torna la Notte Rosa 2025, il “Capodanno dell’estate” tra musica, spettacoli e magia. Tutto gli eventi in programma dal 20 al 22 giugno

La Riviera Romagnola si prepara a tingersi di rosa per l’edizione 2025 della Notte Rosa, in programma dal 20 al 22 giugno. Tre giorni di eventi che abbracceranno tutta la costa e l’entroterra, coinvolgendo oltre 20 comuni con più di 80 appuntamenti tra concerti, spettacoli, show pirotecnici, animazione per famiglie e momenti di benessere all’alba. Una vera e propria esplosione di energia, musica e cultura, che ogni anno trasforma l’inizio dell’estate in un’esperienza collettiva unica.

Tra i protagonisti di questa edizione ci sono Francesco Sarcina a Cattolica il 20 giugno e Le Vibrazioni a Bagno di Romagna il 28, per un evento posticipato ma ugualmente suggestivo. Immancabili i fuochi d’artificio in contemporanea da Cattolica a Comacchio, che alla mezzanotte del 20 giugno accenderanno il cielo con una scia di rosa visibile lungo tutta la costa.

A Bellaria-Igea Marina, la festa esplode con i Dj set degli Space Invaders, il Carnevale in Rosa e le parate sul lungomare. Sempre a Igea, all’alba del 22 giugno, appuntamento con i “Suoni del Sole”, una suggestiva esperienza musicale in spiaggia tra sabbia e onde.

Cesenatico risponde con il live di Clara in Piazza Costa il 21 giugno e il Dj Set di Radio Bruno il giorno prima, con grattacielo e ruota panoramica illuminati di rosa. A Riccione, non solo spettacolo pirotecnico e musica dal vivo, ma anche cultura con la mostra “Mare Magnum” a Villa Mussolini e laboratori per famiglie con il “Kids Family Festival”.

A Gatteo, si ride con Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi e si balla fino a notte fonda con la Revolution Live Band e “Voglio tornare negli anni ‘90”. A Misano Adriatico, invece, il flamenco di “La Morita” infiammerà Portoverde, mentre Paolo Belli animerà Piazza della Repubblica.

Per gli amanti del benessere e del contatto con la natura, tantissime le attività dedicate: dalle camminate all’alba come quella a Coriano, ai concerti in terrazza come quelli nella splendida cornice del castello di Albereto a Montescudo, fino alle osservazioni stellari tra le saline di Cervia.

Non mancheranno poi festival enogastronomici come “Vini e Sapori in Strada” a Bertinoro, le masterclass sul vino, le rievocazioni storiche come l’“Attacco al Castello di San Michele” a Ferrara, e i tributi musicali a icone italiane come Lucio Dalla a Codigoro.

In ogni comune, il rosa non sarà solo un colore ma il filo conduttore di esperienze condivise, spettacoli per tutte le età e atmosfere indimenticabili. La Notte Rosa 2025 si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana, capace di unire sotto un’unica festa tutta la Romagna, tra costa e colline.

Lo schema di tutti gli eventi programmati:

Rimini:

Nel cuore del capoluogo romagnolo, l’atmosfera si accende il 20 giugno con “Un Mare di Rosa” sul Lungomare Tintori, tra concerti, show pirotecnici e passeggiate romantiche. Sempre venerdì e sabato, Piazzale Fellini ospiterà l’RDS Summer Festival con Fedez e Olly. L’anteprima si tiene il 19 con la serata di ballo liscio in Piazza Cavour.

Riccione:

Piazzale Roma si trasforma venerdì 20 giugno in una discoteca all’aperto con “Hit’s Summer Night”. Sabato 21 e domenica 22 all’alba spazio alla danza e alla musica sulla spiaggia con Kledi che interpreta il Bolero di Ravel, seguito dalla voce di Syria in un omaggio musicale brasiliano.

Cesenatico:

Grande festa in Piazza Costa con il DJ set di Radio Bruno (20 giugno) e il live di Clara (21 giugno). In parallelo a Valverde, sabato sera si esibisce la tribute band “Funky Gallo” dedicata a Zucchero. Immancabili i fuochi d’artificio in riva al mare.

Cattolica:

Il 20 giugno Francesco Sarcina, voce de Le Vibrazioni, salirà sul palco in Piazza Primo Maggio per un live acustico.

Bellaria-Igea Marina:

La serata del 20 giugno sarà animata da Space Invaders e Mattia Vocalist, mentre la mezzanotte sarà celebrata con i fuochi d’artificio. Il 22 giugno l’alba sarà dedicata al benessere con i “Suoni del Sole” sulle spiagge.

Cesena:

Sabato 21 in Piazza Guidazzi si canta con il “Rockin’1000 Flash Pink Choir”, un grande karaoke collettivo con brani pop e rock diretti da un maestro professionista.

Ferrara:

Concerti in Certosa (sabato al tramonto e domenica all’alba), mostre nei palazzi storici e il Festival del Pianoforte “PianoEstense” animeranno il centro, insieme all’esibizione di Sfera Ebbasta in Piazza Ariostea il 21 giugno.

Verucchio:

Picnic panoramici, visite guidate in notturna alla Rocca e fuochi d’artificio il 20 giugno, mentre sabato 21 sarà la volta di camminate, degustazioni e cena in piazza.

Bertinoro:

Jazz e degustazioni nel borgo più romantico della Romagna: concerti di Francesca Tandoi, Simona Severini e Matteo Addabbo Trio si alterneranno a passeggiate musicali tra le cantine urbane.

Cervia:

Torna il Grand Prix Offshore nelle acque di Milano Marittima, con spettacoli e dj set. Il MUSA propone attività per famiglie e laboratori a tema rosa. La Salina offrirà una suggestiva escursione all’alba.

Gatteo:

Il 20 giugno comicità e musica con Paolo Cevoli, Pizzocchi e la Revolution Band. Sabato 21 concerto all’alba nella Corte del Castello Malatestiano.

Argenta, Castrocaro, Bagno di Romagna, Novafeltria e altre località completano l’offerta con concerti, falconeria, mercatini, mostre e spettacoli all’aperto.