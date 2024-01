RivieraBanca dona 55 mila euro in Emilia-Romagna e Marche a realtà colpite dall’alluvione, che si sono attivate con attività di volontariato

Durante l’ultimo incontro territoriale con i propri Soci, RivieraBanca ha ufficializzato la donazione di 55 mila euro di contributi in Emilia-Romagna e Marche, territorio in cui opera con le sue 46 filiali, in sinergia con la raccolta fondi “Uniti per l’Emilia-Romagna – alluvione 2023” promossa dal Gruppo BCC Iccrea per sostenere le famiglie e le imprese pesantemente colpite dall’alluvione di maggio. Di seguito, la descrizione delle cinque realtà, destinatarie di 11 mila euro ciascuna, che espletano attività a beneficio delle comunità locali.

1) “T41B Società Cooperativa Sociale” di Pesaro, che aderisce Legacoop Marche, offre servizi di inclusione sociale e socio lavorativa a soggetti svantaggiati, sviluppando progetti in favore di persone disabili, soggetti dipendenti da patologie, persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, disoccupati di lunga durata, persone in carico ai servizi psichiatrici. Il danno è stato generato dall’allagamento dell’area di lavoro, conseguentemente rimasto fermo per oltre tre giorni.

2) “ASD Lago Pascoli” di San Mauro Pascoli, gestisce attività di pesca sportiva autorizzata, è un centro didattico federale con istruttori certificati/ambiente, propone progetti con centri estivi e coop di disabili. A causa dell’alluvione ha perso circa 70 q.li di pesce e mangime, l’immobile è stato imbrattato dal fango e sono stati pagati mezzi e pompe per il un adeguato ripristino della condizione. Si sono rovinate le macchine di lavoro (trattori, rasaerba, ecc.), gli utensili, gli attrezzi e macchinari da cucina, 2 stufe a pellet, l’impianto elettrico, la sbarra, l’allarme e oltre ai vari ripristini, molte cose sono rimaste inutilizzabili. A livello sociale, l’Associazione ha dovuto interrompere i progetti didattici scolastici e cooperativi, i centri estivi e il servizio ricreativo/amatoriale per i soci. E’ stata annullata una competizione di livello nazionale. Per ripristino del lago, tanto tempo per motivi legati all’ecosistema.

3) “Associazione Tra Cielo e Mare APS” di Cesenatico è un ente di beneficenza, assistenza e volontariato che non ha avuto sostanziali danni dall’alluvione, ma si è prodigata per produrre e distribuire pasti di pesce agli sfollati e ai lavoratori impegnati a liberare dal fango le zone colpite, in particolare nel cesenate. Con il contributo di marinai ed ex marinai facenti parte dell’Associazione che hanno donato la materia prima, ha distribuito circa 2.000 risotti, 1.000 fritti e centinaia di litri d’acqua. Le spese sono state principalmente per la preparazione dei pasti, per il carburante e per l’acquisto dei materiali di consumo. Oltre alla beneficienza, hanno contribuito con liquidità propria per circa € 5.000 e hanno organizzato cene successive per raccogliere fondi da destinare alle famiglie. Successivamente all’alluvione, ha realizzato una grande festa all’ippodromo di Cesena. Nella piazza principale del Comune di Conselice, fortemente colpito, ha organizzato una grande cena a base di pesce, con musica, con tutti i volontari, riuscendo a contribuire versando al Comune un incasso di 3.000 euro e continuando a dare aiuti alimentari ai senza tetto del Comune di Cesenatico e zone limitrofe.

4) “Caracò APS” di Gambettola, si occupa di spettacoli dal vivo (teatro, circo, cinema) per la comunità locale, prevalentemente a famiglie e anziani. Ha subito un danno all’unità immobiliare, in particolare alle pareti interne dell’immobile. Il danno sociale deriva dall’impossibilità di attivare una nuova stagione di eventi, sospendendo forzatamente il dialogo con il pubblico abituale, che aveva risposto con affetto e partecipazione agli eventi iniziati nella seconda metà di Aprile.

5) “Il Girasole Cooperativa Sociale Onlus” di San Mauro Pascoli, offe assistenza e istruzione ai bambini degli asili nido e assistenza diurna ai disabili. Ha in gestione 5 asili nido, 2 scuole d’infanzia, 3 campi estivi per scuole elementari, 5 per i nidi e 4 per la scuola d’infanzia. Si è danneggiata la sede di Rimini ed è stata sospesa l’attività con ordinanza per oltre 1 settimana.

Molto soddisfatti i vertici di RivieraBanca, dimostratasi ancora una volta una vera banca locale di comunità.

Rimini, Gennaio 2024

La BCC RivieraBanca è nata il 01 aprile 2019 e dal 04 marzo 2019 fa parte del Gruppo Iccrea che è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi. BCC RivieraBanca è il risultato della fusione delle ultracentenarie banche Banca di Rimini, BCC Valmarecchia e Banca di Credito Cooperativo di Gradara, e dall’acquisizione del ramo di azienda di Banca Sviluppo. E’ il riferimento del territorio che va da Cesenatico a tutta Pesaro sulla costa, coprendo le città di Santarcangelo, Rimini e Riccione e tutte le vallate comprese in questo territorio; riferimento per privati e imprese sui 24 comuni, 4 province in cui è presente con 46 filiali.