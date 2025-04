RivieraBanca sostiene la salute. All’Ospedale di Novafeltria con AOVAM, per la comunità marecchiese

Nell’espletamento dell’attività extra bancaria in favore del territorio, RivieraBanca sostiene l’Associazione A.O.V.A.M. nella donazione di un importante macchinario all’U.O. di Oncologia, Day Hospital di Novafeltria, per migliorare gli effetti collaterali dei malati oncologici sottoposti a chemioterapia.

L’alopecia è una delle conseguenze del trattamento chemioterapico. Ne rimangono colpite in particolare le donne che devono curare il tumore al seno. Per tale motivo il macchinario Paxman Scalp Cooler, donato con il contributo di RivieraBanca dall’Associazione A.O.V.A.M., da sempre molto vicina alla comunità di Novafeltria e dell’Alta Valmarecchia.

La cerimonia di donazione ha avuto luogo la mattina di martedì 12 marzo e tra i convenuti erano presenti il presidente di A.O.V.A.M. Oddo Triani, il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari, il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, la vicesindaco Elena Vannoni, il Direttore dell’U.O. di Oncologia Rimini Dr. Davide Tassinari, il responsabile del Day Hospital di Novafetria Dr. Maximilian Papi, il Dr. Lorenzini che ha scoperto il macchinario, il Comandante dei Carabinieri di Novafeltria M.llo Castaldo, il Presidente del Rotary Novafeltria Alto Montefeltro Giampiero Ugolini, le rappresentanti dello I.O.R.

Il presidente A.O.V.A.M. Oddo Triani ha ringraziato il presidente di RivieraBanca che ha sempre sostenuto le iniziative dell’associazione, dichiarando inoltre: “Mi batterò affinché a Novafeltria venga potenziato il Day Hospital di Oncologia”.

Direttore Unità Operativa di Oncologia Dr. Davide Tassinari “Questa macchina raffredda la testa e fa sì che il farmaco non arrivi ai capelli. Molto malati rinunciano alla chemioterapia per il timore della perdita dei capelli. Questo macchinario aiuta la persona non solo ad affrontare il suo percorso terapeutico, ma ad avere garantito il proprio diritto alla riservatezza”.

Il Dr. Maximilian Papi, responsabile Day Hospital oncologia Novafeltria, si è associato al Dr. Tassinari nel ringraziare tutti i sostenitori.

Il Dr. Lorenzini ha affermato: “Ho scoperto questa macchina nel nord Europa, trovandola posizionata negli ospedali. In Italia ne abbiamo già 150 e ciò contribuisce ad evitare la ricaduta sociale derivata da chi, in particolare le donne, soffre di alopecia derivata dai trattamenti chemioterapici. Raffreddando la testa con il macchinario che arriva a -3 gradi, si blocca l’arrivo del farmaco al cuoio capelluto e le conseguenze. In Italia due apparecchiature su tre vengono donate da associazioni”.

“Voglio esprimente il sentimento di gratitudine e orgoglio per l’associazione AOVAM – ha detto il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini – così come per il suo presidente Oddo Triani, che da 23 anni espleta il suo ruolo con grande competenza. Sono state fatte donazione per centinaia di migliaia di euro all’ospedale, e di ciò ne beneficia in particolare la comunità dell’Alta Valmarecchia”.

“È bello quando ognuno fa la propria parte e lavora a favore della comunità – ha affermato il presidente di RivieraBanca Arch. Fausto Caldari – È ormai nota la volontà della nostra banca di sostenere iniziative mutualiastiche e sociali. Alla tradizionale attività bancaria, affianchiamo infatti quella extrabancaria, di prevenzione e cura della salute, di sostegno all’attività sociale, culturale, ai giovani”.

La vicesindaco Elena Vannoni ha promosso un ricordo accorato ad Anna, moglie del presidente Triani, scomparsa recentemente. “Dalla loro storia personale, Oddo e Anna hanno creato qualcosa di importante in favore della comunità”.

L’ISIS Tonino Guerra ha provveduto al rinfresco a fine cerimonia.

Rimini, Marzo 2024 Ufficio Stampa RivieraBanca