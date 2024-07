Roberto Nanni (MeteoRoby): ”Neve e grandine in Romagna e ne arriva ancora”

Dal tardo pomeriggio di sabato, la Romagna è stata interessata da una serie di temporali con fenomeni sia grandinigeni su coste, pianure e colline, sia di neve fin sui 700 metri nell’entroterra appenninico. Un’altra formazione temporalesca, in entrata dal mare, ha riguardato attorno alle 23 di ieri sera il territorio Riminese con rovesci intensi e locali accumuli di “soft hail”.

Eventi previsti in coincidenza della nuova perturbazione (n.6) che nel sabato pomeriggio ha dato origine al maltempo proprio sulle aree centro-orientali della regione. Gli stessi effetti che, probabilmente, ritroveremo a causa dell’ingresso da ovest di un ulteriore impulso di aria artica (perturbazione n. 7) che andrà ad investire la nostra regione: mettendo a tacere la breve pausa soleggiata di ieri, domenica. La perturbazione aprirà una serie di peggioramenti portando ancora piogge, rovesci con eposodi di grandine di piccole dimensioni, geloneve e graupel. Ma anche nevicate fino a medio-bassa quota soprattutto sul piacentino al netto di un ulteriore scivolone delle temperature. Ventilazione settentrionale a tratti sostenuta, mare mosso e qualche mareggiata lungo i litorali maggiormente esposti.

Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime contenute attorno a 10-12 gradi. Gelate tardive al momento non vengono previste. Piccola nota per gli agricoltori, ma in fondo anche per per gli operatori turistici, che si troveranno ancora per qualche giorno a dover fare i conti con l’instabilità atmosferica, prima che si affacci un timido e temporaneo miglioramento. Nel corso di mercoledì 24 e ancor meglio giovedì 25, flussi occidentali più temperati apporteranno condizioni in lento miglioramento: le precipitazioni tenderanno progressivamente ad esaurirsi, tornerà a splendere il sole e le temperature si riporteranno in graduale rialzo vicine alle medie del periodo.