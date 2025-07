Roma: esplosione deposito gas Prenestino, Procura apre fascicolo

In attesa della prima informativa dei vigili del fuoco e della polizia scientifica, che sta effettuando i rilievi, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato, sull’esplosione che si è verificata nel deposito di Gpl e stazione di servizio in via dei Gordiani 34 a Roma. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La Procura ha disposto il sequestro dell’intera piazzola dove si è verificata l’esplosione.

LaPresse