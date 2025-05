Roma-Firenze, stop a tutti i treni. Ritardi e cancellazioni in tutta Italia. Ferma anche l’Alta velocità. Ferrovie: “Potenziata l’assistenza ai viaggiatori”

Stop ai treni dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze oggi 30 luglio 2024. Trenitalia rende noto nell’ultimo aggiornamento che “la circolazione è sospesa a Orvieto per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea ferroviaria”. E’ stato “richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria”.

“I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale”, si legge sul sito dell’azienda, che pubblica la lista dei treni che sono coinvolti.

Stop ai treni anche sulla linea Napoli-Roma via Formia. Anche in questo caso, la circolazione è sospesa – nei pressi di Casoria – per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea ferroviaria ed è stato richiesto l’intervento dei pompieri: “I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso”.

Adnkronos