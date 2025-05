ROMA. Il Generale della Gendarmeria Maurizio Faraone, accompagnato dal Capitano Federico Angelini e dal Maresciallo Marta Mazza ricevuti dal Presidente Mattarella al Quirinale

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione dell’Associazione Internazionale delle Gendarmerie e Forze di Polizia a statuto militare (FIEP), inclusi rappresentanti di San Marino. Per il Titano erano presenti il Generale Maurizio Faraone, accompagnato dal Capitano Federico Angelini e dal Maresciallo Marta Mazza. L’incontro ha coinvolto anche rappresentanti di Paesi come Francia, Marocco, Qatar, e Turchia, evidenziando l’importanza della cooperazione internazionale in materia di sicurezza.

La FIEP mira a rafforzare la collaborazione tra le forze di polizia militari, facilitando lo scambio di esperienze tra i Paesi membri. La partecipazione di San Marino a questi incontri rappresenta un passo significativo per il Paese, che ha aderito all’organizzazione nel 2023, inserendosi in un contesto internazionale di forze di polizia con competenze militari.

Oltre a discutere delle sfide globali in ambito di sicurezza, l’evento ha fornito l’occasione per condividere nuove strategie per la gestione delle crisi e la tutela dell’ordine pubblico.