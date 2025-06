Roma: presunto killer bimba villa Pamphili aveva nome falso

Scoperta la vera identità dell’uomo fermato in Grecia per l’omicidio della bambina a Villa Pamphili. L’uomo fermato a Skiathos con l’accusa di omicidio si chiama Francis Kaufmann, e non Rexal Ford, nome di cui il fermato si era appropriato utilizzando le generalità di un produttore cinematografico. La conferma dell’identità è arrivata alla Procura di Roma dall’Fbi, nell’ambito di una rogatoria internazionale, che ha scoperto che l’uomo aveva un passaporto vero ma con un nome falso. Le indagini proseguono per chiarire il ruolo dell’uomo nel delitto e ricostruire i suoi spostamenti. Kaufmann è stato fermato dalle autorità greche su mandato europeo di arresto.

LaPresse