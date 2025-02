Roma, rinchiusa da anni in cantina dal compagno: arrestato 45enne

Viveva da anni chiusa a chiave in una cantina adibita a camera da letto, segregata dal suo compagno, un napoletano di 45 anni, che la costringeva a una vita di soprusi e vessazioni. La donna, una 38enne polacca, ha riacquistato la libertà grazie alla segnalazione alla polizia di una vicina, testimone di una aggressione subita dalla vittima in strada. È accaduto qualche pomeriggio fa, quando l’uomo, deciso a far prendere una boccata d’aria alla compagna, l’ha portata a fare una passeggiata per le vie del quartiere. E’ bastata però una parola fuori posto per far infuriare l’uomo, che ha picchiato la 38enne.

Ad assistere alla scena una residente della zona che è immediatamente intervenuta in soccorso della vittima provando a fermare l’uomo mentre la trascinava per i capelli per ricondurla nella spelonca . Quando, poi, il 45enne ha iniziato a minacciare anche lei, invitandola a non intromettersi, la donna ha chiamato il 112.

All’arrivo dei poliziotti del commissariato Tor Carbone, ha fornito loro ogni descrizione utile sulla coppia e sulla direzione di fuga dell’uomo, che aveva trascinato con sé la compagna facendo perdere le loro tracce. Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato l’abitazione dove l’uomo viveva con la mamma. Nonostante i tentativi di quest’ultimo di minimizzare l’accaduto, la donna ha fatto il ‘signal for help’ che le ha permesso di salvarsi. Ai poliziotti ha mostrato lo scantinato dove da anni era costretta a vivere le sue giornate. Un materasso matrimoniale, una cassettiera, alcuni sacchi con dei vestiti e un secchio che la donna era costretta ad utilizzare per i suoi bisogni fisiologici. Mentre la donna è stata affidata a un centro anti-violenza, il suo aguzzino è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

AdnKronos