Romagna. AmaParco: un viaggio nel tempo nell’archeologia. Progetto gratuito per i più giovani realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

Il fine settimana del 14 e 15 giugno prende il via “AmaParco: un viaggio nel tempo”, progetto promosso da Atlantide e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, che offre a bambine e bambini, ragazze e ragazzi un ricco calendario di laboratori archeologici gratuiti organizzati in quattro musei della Romagna del circuito AmaParco. Si parte in occasione delle Europee dell’Archeologia, che prevedono esperienze immersive da vivere in prima persona, come la lavorazione dei metalli, lo scavo archeologico, la tessitura e la realizzazione di mosaici, proposte in contemporanea in più sedi: dalla Rocca di Riolo Terme al Museo Archeologico di Verucchio, passando per la Delizia Estense del Verginese a Portomaggiore e il Museo Archeologico di Forlimpopoli.

C’è un viaggio nel tempo che parte e conduce i più piccoli della nostra regione direttamente nel cuore delle antiche civiltà. E c’è una cooperativa, Atlantide, che da anni lavora per costruire percorsi culturali inclusivi, accessibili e coinvolgenti nei suoi parchi e musei del circuito AmaParco.

Le attività sono pensate per essere esperienze dirette e immersive: non si osservano semplicemente i reperti, ma si imparano le tecniche artigianali del passato sperimentandole con le proprie mani.

Un progetto che valorizza le differenze

Tutte le attività si svolgono in un’ottica profondamente inclusiva. I laboratori sono pensati per essere accessibili a tutte le persone con diversi bisogni educativi, con materiali e metodi che valorizzano le diversità. Le schede didattiche sono disponibili sia in formato cartaceo che digitale, e le attività sono progettate per stimolare abilità cognitive, relazionali ed emotive.

Inoltre, AmaParco si inserisce in una visione più ampia portata avanti da Atlantide, che da anni lavora per l’accessibilità culturale e la sostenibilità sociale. Ne sono esempi i percorsi museali accessibili, i progetti in LIS, le esperienze tattili per non vedenti e l’impegno costante per la parità di genere certificata nel 2025.

Tante tappe per un viaggio unico

Durante l’estate, il viaggio nel tempo prosegue: i musei tornano ad aprire le porte con nuove occasioni per riscoprire le antiche tecniche artigianali, come la fucinatura del metallo o l’arte tessile, accompagnando bambine e bambini, ragazze e ragazzi in un percorso che unisce storia e creatività.

Nel mese di settembre, le attività si intensificano: si torna a scavare, a comporre mosaici, a intrecciare fili e a modellare materiali in laboratori distribuiti in tutto il territorio romagnolo. Ogni appuntamento è pensato per coinvolgere in modo diretto, facendo della manualità uno strumento educativo e inclusivo.

Con l’arrivo dell’autunno, il progetto entra anche nelle scuole: in particolare a Verucchio, dove i laboratori sono riservati alle classi locali nell’ambito della Festa della Storia, mentre gli altri musei proseguono con appuntamenti aperti al pubblico, per grandi e piccoli.

Il gran finale arriverà tra novembre e dicembre, con gli ultimi laboratori dell’anno che vedranno ancora protagonisti il mosaico, i metalli e i telai. Si concluderà così un viaggio che avrà toccato epoche, competenze, emozioni e territori diversi, ma con un unico obiettivo: rendere la cultura uno spazio aperto, accogliente e condiviso.



Un futuro che parte dal passato

“AmaParco: un viaggio nel tempo” non è solo un progetto educativo, ma una dichiarazione di intenti: la cultura può (e deve) essere di tutti. Partecipare a uno di questi laboratori non significa solo imparare qualcosa sulla storia dell’Emilia-Romagna, ma vivere un’esperienza che costruisce empatia, cittadinanza, appartenenza. Un viaggio nel passato, sì. Ma per imparare a costruire insieme il futuro.

Calendario completo degli eventi

14 giugno

Museo Archeologico di Verucchio: Lavorazione dei metalli – ore 11.30

Rocca di Riolo Terme: Scavo archeologico – ore 15

Museo Archeologico T. Aldini Forlimpopoli: Tessitura – ore 16.30

15 giugno

Museo Archeologico di Verucchio: Tessitura – ore 15.30

Rocca di Riolo Terme: Mosaico – ore 15

Delizia Estense del Verginese: Lavorazione dei metalli – ore 15.30

30 agosto

Museo Archeologico T. Aldini Forlimpopoli: Lavorazione dei metalli – ore 16.30

14 settembre

Rocca di Riolo Terme: Tessitura – ore 15

20 settembre

Delizia Estense del Verginese: Scavo archeologico – ore 15.30

21 settembre

Delizia Estense del Verginese: Mosaico – ore 15.30

dal 6 al 20 ottobre

Museo Archeologico di Verucchio: Quattro laboratori riservati alle scuole del Comune di Verucchio (Festa della Storia)

4 ottobre

Museo Archeologico T. Aldini Forlimpopoli: Tessitura – ore 16.30

12 ottobre

Museo Archeologico T. Aldini Forlimpopoli: Scavo archeologico – ore 16.30

Rocca di Riolo Terme: Mosaico – ore 17

18 ottobre

Delizia Estense del Verginese: Scavo archeologico – ore 15.30

8 novembre

Museo Archeologico T. Aldini Forlimpopoli: Mosaico – ore 16.30

Delizia Estense del Verginese: Tessitura – ore 15

16 novembre

Rocca di Riolo Terme: Scavo archeologico – ore 15

7 dicembre

Rocca di Riolo Terme: Lavorazione dei metalli – ore 15

8 dicembre

Museo Archeologico T. Aldini Forlimpopoli: Lavorazione dei metalli – ore 16.30

13 dicembre

Delizia Estense del Verginese: Lavorazione dei metalli – ore 15

Per informazioni e prenotazioni:

www.amaparco.it

Delizia Estense del Verginese: 335 236673

MAF-Museo Archeologico di Forlimpopoli: 337 1180314

Rocca di Riolo Terme: 335 1209933| 0546 77450

Museo Archeologico di Verucchio: 0541 670280