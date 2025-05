Romagna, cartoline speciali per la Festa della Mamma: Poste Italiane celebra l’amore con un tocco filatelico

Anche quest’anno Poste Italiane dedica un pensiero speciale alla Festa della Mamma, offrendo ai cittadini della provincia di Rimini due esclusive cartoline filateliche pensate per celebrare uno dei legami più profondi e universali.

Realizzate in edizione limitata, le cartoline – una in formato classico e l’altra in formato puzzle – portano il titolo evocativo “Quando penso alla mamma il cuore mi batte più forte”. Un invito a riscoprire il valore del gesto scritto, che sa ancora emozionare e lasciare un segno nel tempo.

Le cartoline possono essere acquistate online su poste.it oppure direttamente presso gli Spazio Filatelia, dove – dal 5 al 12 maggio – sarà possibile richiedere anche l’annullo speciale, per rendere il ricordo ancora più prezioso.

Un’idea originale, perfetta sia per collezionisti che per chi desidera semplicemente regalare un pensiero autentico, fatto di parole e sentimenti.

Per saperne di più sul mondo della filatelia e sulle prossime uscite, è disponibile il sito: filatelia.poste.it.