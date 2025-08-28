Romagna e San Marino, allerta meteo gialla: temporali e vento forti previsti per domani, venerdì 29 agosto.

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diffuso oggi, giovedì 28 agosto, un’allerta meteo di colore giallo per criticità legate a temporali e vento, che interesserà anche la provincia di Rimini – e quindi anche la repubblica di San Marino – nella giornata di domani, venerdì 29 agosto.

Sono previsti rovesci intensi nelle prime ore della giornata, con possibili danni localizzati e fenomeni di ruscellamento o frane su versanti particolarmente fragili, soprattutto nelle aree collinari e montane centro-orientali. Venti di burrasca moderata provenienti da sud-ovest, con raffiche fino a intensità superiore, colpiranno in modo più marcato la fascia appenninica e la pianura orientale. L’azione del mare, seppur con onde sotto i valori di riferimento, potrebbe provocare erosioni locali lungo i tratti costieri, in particolare nei settori più settentrionali della regione.

La Protezione civile invita la cittadinanza a mantenersi aggiornata sulle condizioni meteo e a seguire le misure di sicurezza, prestando particolare attenzione a spostamenti e attività all’aperto, oltre a proteggere abitazioni e beni esposti a rischio. A Rimini, il servizio gratuito di alert tramite cellulare, app o telefono fisso resta attivo per fornire aggiornamenti costanti durante tutta la giornata di allerta.