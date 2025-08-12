Romagna e San Marino, Ferragosto bollente: sole, caldo africano e minime notturne sopra i 24 gradi. Notti un po’ più fresche sul monte Titano e nell’entroterra

L’anticiclone di origine africana continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato su Rimini e tutta la provincia per i prossimi giorni, fino al lungo weekend di Ferragosto. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di www.3bmeteo.com, il cielo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con solo qualche velatura sottile in transito nel weekend.
Le temperature resteranno elevate, con massime intorno ai 32-33 gradi che renderanno l’aria calda e afosa. Anche le notti non porteranno sollievo dal caldo, con minime che difficilmente scenderanno sotto i 24-25 gradi nelle zone di pianura e lungo la costa.
Tuttavia, nelle zone più interne, in particolare sul Monte Titano e nell’entroterra romagnolo, le notti saranno leggermente più fresche e ventilate, garantendo un clima più gradevole durante le ore notturne.
La ventilazione sarà debole, a regime di brezza marina, mentre il mare presenterà un moto ondoso molto attenuato, ideale per chi desidera trascorrere le giornate al mare senza disturbi.
In sintesi, Ferragosto sarà all’insegna del caldo intenso ma senza particolari disturbi atmosferici, con notti più miti solo nelle aree collinari e montane.