Romagna, funky house e successo mondiale: Maurizio Nari racconta Acetone, l’etichetta che fa ballare il mondo

La Romagna si conferma culla di talenti musicali che conquistano palcoscenici internazionali. Tra le realtà più sorprendenti della scena funky house mondiale c’è Acetone, etichetta discografica italiana nata nel cuore della Romagna e guidata dal dj e producer cesenate Maurizio Nari insieme al tedesco Jens Lissat.

Acetone non è una semplice label: è un fenomeno in continua espansione che negli ultimi anni ha saputo imporsi nel mercato globale della musica elettronica, dominando le classifiche di vendita su piattaforme digitali come Beatport. Oggi, in cima alla classifica funky house, spesso si trovano cinque o più brani prodotti proprio da Acetone, un orgoglio “Made in Romagna” che Nari racconta con passione e chiarezza in questa intervista esclusiva.

Il segreto di Acetone: una famiglia vera

«Uno dei nostri segreti – spiega Maurizio Nari – è che siamo ormai un gruppo vero. La nostra forza sta nella collaborazione tra artisti e produttori che condividono la stessa visione musicale e l’ambizione di far crescere un progetto con qualità e coesione».

Acetone conta anche su due sub-etichetta, Tiktone e la più recente Blacktone, quest’ultima dedicata alla Tribal house, il sound che, secondo Nari, dominerà l’estate 2025.

Collaborazioni di spessore e nuovi accordi

Il successo di Acetone si riflette anche nelle collaborazioni importanti. A pochi mesi dall’inizio della stagione estiva, la label ha stretto un accordo con Hell Energy Drink, un brand ungherese noto a livello internazionale, diventando sponsor ufficiale di un progetto chiamato DJs Reloaded, ideato da Paolo NHE. «Questa partnership ci ha permesso di estendere la nostra presenza in nuovi ambiti e di raggiungere un pubblico ancora più ampio», racconta Nari con entusiasmo.

Tra gli artisti che Acetone promuove e supporta, oltre a Maurizio e Jens, spiccano nomi come Sandro Puddu, Max Magnani, Steve Tosi e la giovane promessa DJ Michelle, a dimostrazione di una scena in fermento e costantemente rinnovata.

Le tendenze musicali per l’estate 2025

Secondo Nari, l’estate musicale sarà all’insegna della tribal house, uno stile che combina ritmi latini a sonorità house dal forte appeal popolare e internazionale. «Ho parlato proprio oggi con Alex Gaudino, un altro top DJ italiano, e siamo tutti d’accordo: brani come il bootleg “Verano in New York” stanno già scalando le classifiche. È un sound perfetto per far ballare e coinvolgere, un mix di latin groove e ritmo house che si adatta a ogni tipo di pubblico».

Il futuro della musica dal vivo e dei DJ set

Cambiamenti anche nel modo di far ballare e far vivere la musica dal vivo: «Non si tratta più solo di far scatenare la folla nelle discoteche, ma anche di creare esperienze musicali in spazi aperti, persino all’alba o a colazione», spiega Nari. «I beach party e i DJ set diurni stanno diventando una tendenza mondiale, e pian piano questa cultura arriva anche in Romagna, portando con sé freschezza e nuove opportunità per il mondo della notte».

Continuare a crescere con passione e qualità

Maurizio Nari conclude con un messaggio chiaro: «Noi vogliamo continuare a divertirci facendo musica di qualità. Il lavoro e i risultati ci stanno premiando, e la famiglia di Acetone si sta allargando, con etichette dedicate a suoni diversi e sempre al passo con i tempi».

Perché Acetone è un esempio di eccellenza romagnola nel mondo

La storia di Acetone dimostra come un progetto nato in Romagna possa competere e primeggiare nel mercato musicale globale. Grazie a una formula vincente fatta di talento, collaborazione, innovazione e capacità di cogliere i trend, questa etichetta rappresenta un orgoglio per tutta la regione e un esempio da seguire per chi vuole trasformare la passione in successo.