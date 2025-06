Romagna, Nasce LIXIO, il primo festival tv musicale romagnolo: come partecipare

Dal 9 luglio al 31 luglio 2025 la Riviera Romagnola ospiterà LIXIO, il primo festival televisivo musicale dedicato a scoprire il “Fattore Romagna” tra le nuove generazioni di artisti pop, rock e cantautori. L’evento, ideato da Giordano Sangiorgi – patron del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) – e organizzato in collaborazione con Icaro Tv, si svolgerà al Lupo Beach di Lido di Savio e sarà trasmesso in diretta sul canale 18 del digitale terrestre e online su IcaroPlay nel mese di agosto.

Un nuovo format per valorizzare i giovani talenti

LIXIO nasce dall’esperienza decennale di Giordano Sangiorgi con eventi dedicati al liscio e alla musica folk romagnola, come “Il Liscio nella Rete”, “Birichina” e “Sange Balere”, ma introduce un approccio innovativo puntando a unire la tradizione folkloristica con la musica pop e rock emergente. Il festival invita artisti, cantautori e band a proporre due brani originali e una cover scelta dal vasto repertorio del liscio romagnolo, per mettere in luce il proprio “Fattore Romagna”.

Date e modalità

Semifinali : 9 e 16 luglio 2025, dalle ore 20, al Lupo Beach di Lido di Savio

Finalissima : 31 luglio 2025, sempre al Lupo Beach, con una giuria qualificata e ospiti di rilievo

Messa in onda: tre puntate in onda su Icaro Tv (canale 18 digitale terrestre) e online su IcaroPlay i martedì 12, 19 e 26 agosto alle 21:15, disponibili anche in streaming dal giorno dopo

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 2025. Per candidarsi, gli artisti e le band devono inviare una mail a segreteria@materialimusicali.it con oggetto “Candidatura a LIXIO” allegando:

Nome artista o band

Nome del responsabile e contatti completi

Biografia e foto

Link o file audio di almeno un brano originale

Titoli dei due brani originali che si intendono presentare

Titolo del brano di liscio romagnolo scelto per la reinterpretazione

Il vincitore assoluto avrà la prestigiosa opportunità di esibirsi al MEI 2025 di Faenza, che celebra i suoi 30 anni dal 3 al 5 ottobre.

Dove e come vedere LIXIO

LIXIO sarà interamente ripreso e trasmesso da Icaro Tv, che copre tutta l’Emilia-Romagna, e diffuso anche sul canale web IcaroPlay (https://www.icaroplay.it/icarotv/). Il festival rappresenta una grande occasione per mettere in luce il talento musicale della Romagna, combinando tradizione e innovazione.