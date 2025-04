Romagna. Pasqua in Riviera: eventi tra arte, musica e gusto per un weekend da ricordare

Pasqua 2025 porta con sé un lungo weekend ricco di appuntamenti in tutta la provincia di Rimini, tra concerti, tradizioni secolari, festival gastronomici e celebrazioni spirituali. Nonostante il meteo instabile previsto per domenica 20 aprile, tra sole e pioggia, l’offerta di eventi è ampia e abbraccia la costa, l’entroterra e le piazze cittadine, con iniziative adatte a ogni età. Ecco cosa succede nei prossimi giorni, da venerdì 18 a lunedì 21 aprile, tra Rimini, Riccione e i borghi dell’entroterra.

A Rimini si parte con il ritorno del Paganello, il torneo internazionale di Beach Ultimate, che trasforma la spiaggia in un’arena sportiva colorata e affollata. La XXXIV edizione promette spettacolo con oltre duemila atleti da tutto il mondo e sfide mozzafiato sulla sabbia.

Al Parco Marecchia, invece, lo Streeat® Food Truck Festival anima la città con quattro giorni di cucina on the road: piadine, fritti, dolci e specialità da ogni regione a bordo di mezzi trasformati in cucine itineranti, accompagnati da birre artigianali e musica.

Chi preferisce pedalare, può unirsi alla “Somar Lungo” di lunedì 21 aprile, classica escursione pasquale su due ruote che unisce sport, tradizione e convivialità, con tappa finale al Santuario delle Grazie per il pranzo condiviso, anche in caso di pioggia.

La movida si accende con le serate del Frontemare, che propone musica e intrattenimento in viale Principe di Piemonte nelle notti di venerdì 18 e sabato 19 aprile.

A Riccione, sabato 19 aprile, il “Concerto di Primavera” al Palazzo dei Congressi vedrà protagonista Ermal Meta con i suoi successi e le nuove canzoni.

Domenica 20 aprile, tocca a Sergio Cammariere incantare piazzale Ceccarini con un concerto gratuito che promette emozioni tra jazz e canzone d’autore.

Nel parco di Villa Lodi Fè, da sabato 19 a lunedì 21 aprile, torna “Lo Smanèt Easter Market”, un mercatino di primavera tra arte, design e spettacoli itineranti che trasformano l’area in un giardino creativo.

Montefiore Conca propone come da tradizione la suggestiva processione del Venerdì Santo il 18 aprile, un rito antico che trasforma il borgo in uno scenario carico di spiritualità, con torce e fuochi a illuminare la notte.

A Novafeltria, la Pasqua si festeggia in pista al Jolly Disco con una serata speciale domenica 20 aprile, animata da dj set e vocalist per gli amanti della notte.

Infine, per le famiglie e i più piccoli, i parchi Costa Edutainment – Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica – saranno aperti durante tutte le festività, offrendo esperienze tra natura, scienza e divertimento. Un’occasione ideale per trascorrere il tempo all’aperto e imparare giocando.

Che sia mare o collina, spiritualità o musica, tradizione o innovazione, la Pasqua 2025 in Romagna è pronta ad accogliere residenti e visitatori con un ventaglio di proposte capaci di soddisfare ogni desiderio.