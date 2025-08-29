    • Romagna, temporali in arrivo: allerta gialla per domani, sabato 30 agosto

    La Protezione Civile regionale conferma l’allerta gialla per temporali anche in Romagna nella giornata di domani, sabato 30 agosto. L’avviso meteo, valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte, segnala condizioni atmosferiche instabili con possibili effetti significativi.

    Secondo il bollettino, i fenomeni temporaleschi più organizzati e di forte intensità sono attesi sui rilievi, sulla pianura occidentale e sulla pianura emiliana orientale. Temporali isolati ma localmente intensi potranno interessare anche altre zone della regione.

    Sui rilievi, le piogge potrebbero provocare frane localizzate, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua montani, con possibili superamenti della soglia 1, in particolare nel settore occidentale. Nella prima parte della giornata sono inoltre previsti venti da sud-ovest a intensità di burrasca moderata (62-74 km/h), con rinforzi sulle aree appenniniche.

    •