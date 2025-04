Romagna, tornano i Summer Camp “Ragazze Digitali”: corsi gratuiti di informatica e AI per studentesse delle superiori

Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini tornano ad accogliere i Summer Camp “Ragazze Digitali”, il progetto formativo gratuito rivolto alle studentesse di terza e quarta superiore interessate a scoprire l’universo dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa, promossa da Ser.In.Ar. in collaborazione con Art-ER e il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, si svolgerà dal 16 al 27 giugno 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00, per un totale di 50 ore di attività.

Un’esperienza immersiva tra laboratorio, AI e orientamento

L’obiettivo del camp è duplice: da un lato far conoscere il valore e le potenzialità della scienza informatica nelle sue applicazioni quotidiane; dall’altro, stimolare la fiducia e l’autoefficacia delle partecipanti attraverso lavoro di gruppo, pratica laboratoriale e presentazioni pubbliche. Il programma include momenti di orientamento sugli studi universitari in ambito tech e attività dedicate a esplorare i nuovi scenari aperti dall’Intelligenza Artificiale.

Come sottolinea la coordinatrice del progetto, prof.ssa Antonella Carbonaro, “verranno approfonditi esempi reali di applicazioni degli algoritmi in settori strategici come pubblica amministrazione, sanità e industria. Nessuna competenza pregressa è richiesta: ogni ragazza potrà mettersi in gioco da zero, accompagnata da docenti giovani e motivati, pronti a proporre un approccio pratico, dinamico e collaborativo.”

Visita finale al Campus di Cesena

Indipendentemente dalla sede frequentata, tutte le partecipanti avranno l’opportunità di visitare il Campus universitario di Cesena, sede del Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche, dove si svolgerà l’incontro conclusivo con la presentazione degli elaborati finali.

Iscrizioni aperte: basta compilare il modulo disponibile online al link ufficiale del progetto: www.serinar.it/rd25