Rosaria Tassinari, deputata Forza Italia presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna: ”Con stato di emergenza, risposta pronta del governo”

Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“La scelta del Governo di agire in tempi rapidissimi, dichiarando lo stato di emergenza, dimostra la capacità di agire in fretta a situazioni difficili.

In queste ore siamo tutti impegnati a cercare di fare del nostro meglio per dare aiuti e supporti famiglie e imprese messe in difficoltà dall’alluvione.

Penso che la prima cifra stanziata, 20 milioni di euro, sia una prima risposta in tempi brevi fatta salva poi la valutazione successiva di tutti i danni.

Nessuno può essere felice per una dichiarazione di stato di emergenza perché questa avviene solo in momenti difficili ma credo che la velocità di azione da parte del governo possa essere un piccolo sollievo per coloro che stanno passando ore complicate.

Rinnovo la mia assoluta vicinanza alle famiglie, alle imprese ma anche ai nostri amministratori locali con i quali sono in costante collegamento per monitorare la situazione e a tutti i volontari impegnati per cercare di fronteggiare l’emergenza.