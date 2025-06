Rosaria Tassinari (FI) alla Festa dell’Arma dei Carabinieri di Cesena: “Un segno di vicinanza e sostegno”

Questa mattina a Cesena si è svolta la cerimonia della Festa dell’Arma dei Carabinieri, un momento di celebrazione e riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell’Arma sul territorio. Alla manifestazione ha partecipato anche la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, On. Rosaria Tassinari.

«Ho voluto essere presente per ringraziare e far sentire la mia vicinanza al Comandante Provinciale, Colonnello Samuele Sighinolfi, e per esprimere stima e gratitudine a tutto il personale dell’Arma – ha dichiarato Tassinari –. La presenza dei Carabinieri è un pilastro fondamentale per la sicurezza, la legalità e la fiducia dei cittadini. Il loro impegno costante rappresenta una garanzia di protezione e coesione sociale, soprattutto nei momenti più complessi.»

Con questa partecipazione, la deputata ha voluto testimoniare il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno si impegna per la sicurezza e il bene della collettività, sottolineando l’importanza del loro ruolo per la convivenza civile e la serenità della comunità locale.