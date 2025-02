Rosaria Tassinari: “Il Ministero degli Esteri ha scelto Faenza per la candidatura a Città Creativa UNESCO, grande opportunità per la città e per tutta la Romagna”

“La Commissione Unesco ha recepito la proposta del Ministero degli esteri di candidare Faenza e La Spezia al bando Città Creative UNESCO – cluster Crafts and Folk Art. Il fatto che la scelta sia stata direzionata su Faenza rappresenta una grandissima occasione per la città e per tutta la nostra Romagna.

“Ringrazio il Ministro degli Esteri Antonio Tajani per il sostegno a questa candidatura, un supporto indispensabile affinché Faenza possa competere con successo. Il 3 febbraio è scaduto il termine per l’invio del dossier alla Commissione Nazionale UNESCO presso il Ministero degli Esteri, prerequisito essenziale per ottenere la lettera di supporto, necessaria alla presentazione ufficiale all’UNESCO di Parigi entro il 3 marzo.”

Lo dichiara Rosaria Tassinari, sottolineando l’importanza della scelta del Ministero che dà un grande impulso al percorso intrapreso dalla città per ottenere la designazione UNESCO, grazie alla sua antica e rinomata tradizione nella ceramica artigianale.

Faenza è storicamente un’eccellenza nel comparto della ceramica, un settore che combina tradizione, innovazione e creatività. Il sostegno istituzionale è fondamentale per ottenere questo prestigioso riconoscimento e rafforzare il nostro posizionamento a livello internazionale. Puntare sulle eccellenze del made in Italy, come nel caso della ceramica per Faenza, è una strategia intelligente che permette di posizionare il nostro paese in modo ottimo nei grandi mercati internazionali.”

Tassinari conclude evidenziando la necessità di promuovere con forza la candidatura di Faenza in questi giorni cruciali: “Faenza è un nome che in molte lingue del mondo significa ceramica, sinonimo di arte e cultura. La città ha preparato un dossier solido, molto ben fatto ed ambizioso, ora siamo pronti a rappresentare con orgoglio l’Italia.

Quando si tratta di fare il bene del nostro paese e della nostra terra non ci sono bandiere o appartenenze politiche ed è per questo che tanto mi sono spesa per fare la mia parte e arrivare a questo traguardo.

È ora fondamentale continuare a dare visibilità a questa candidatura, affinché la Commissione possa riconoscere l’unicità e l’importanza del nostro territorio nel panorama artistico e artigianale internazionale.”