Russi. Bill, il cane aggredito da due molossi è in via di guarigione

Bill, il cane vittima di un’aggressione da parte di due molossi nel parco per sgambamento di Lido Adriano, ha superato il momento critico e non è più in pericolo di vita. L’incidente, che ha scosso la comunità locale, ha visto il cane subire un attacco estremamente violento, ma grazie agli interventi tempestivi dei veterinari, la situazione è ora sotto controllo.

Secondo quanto riferito da Matteo Galliani, medico veterinario e direttore della Clinica Veterinaria di Russi, il cane ha riportato fratture alle vertebre, ma fortunatamente non c’è stato alcun danno al midollo spinale. “L’attacco è stato davvero grave, ma Bill ha superato la fase più critica. Abbiamo effettuato una TAC approfondita che ha confermato la presenza di fratture, ma il suo stato di salute non è più in pericolo”, ha spiegato Galliani.

Nonostante il miglioramento, Bill dovrà seguire un lungo percorso di recupero per poter tornare in piena salute. I veterinari continueranno a monitorare le sue condizioni e a somministrargli le cure necessarie per favorire una guarigione completa.

L’aggressione, avvenuta in un parco pubblico frequentato da molti altri cani, ha suscitato preoccupazione tra i proprietari di animali, portando ad una riflessione sulla sicurezza nei luoghi di svago per gli animali. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili dei due molossi coinvolti nell’aggressione.

Con Bill che sta migliorando, la speranza è che l’incidente non sia stato fatale e che, con le giuste cure, possa tornare presto a giocare e godersi la sua vita in serenità.