S. Agata Feltria (Rn): Domenica 1 dicembre si accende la magia del “Paese del Natale” 28ª edizione

“Il Paese del Natale” quest’anno accende le festività di Sant’Agata Feltria con ben cinque giornate, anziché le solite quattro. E porta con sé scintillanti novità, tra queste il circuito dei presepi, Babbo Natale spaziale, il gospel sotto il Teatro e tre laboratori per bambini. Sant’Agata Feltria è pronta ad accendersi per le feste con la 28esima edizione de il “Paese del Natale” l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi. La manifestazione, organizzata da Pro Loco Sant’Agata Feltria nel suo format originario e a ingresso libero richiama migliaia di visitatori da ogni parte del BelPaese grazie alle sue proposte accattivanti, agli spettacoli e agli eventi originali. L’edizione 2024 de “Il Paese del Natale” regala quattro scintillanti, festosi e calorosi appuntamenti: domenica 1 dicembre, domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre. Nell’ampia esposizione (oltre 100 espositori, provenienti da tutta Italia) vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni. Questa 28ª edizione sarà davvero speciale. Tanta tradizione e molte novità, a partire dallo spettacolo di danza aerea con tessuti. Una acrobata andrà su e giù in modo artistico e spettacolare dall’imponente traliccio fissato nel Villaggio di Natale (in piazza Mercato). Lo spettacolo, della durata di circa 20 minuti, sarà proposto in tutte e quattro le giornate di festa intorno alle ore 11 e alle 15, e al tramonto quando il traliccio verrà illuminato a tema. L’atmosfera natalizia si respira passeggiando tra le 25 nuove casette color legno con telo verde che regalano ai visitatori un impatto emozionante, sin dalla scritta “Benvenuti al Paese del Natale” all’ingresso del centro, con due schiaccianoci da 1,5 mt ai lati e altrettanti alberini di Natale. Quello delle casette è un vero Villaggio, un percorso che inizia dalla “Mangiatoia” (il “ristorante” nella tensostruttura gestito dalla Pro Loco) per salire in piazza Garibaldi e proseguire fino a Rocca Fregoso. “Presepi da non perdere” è il circuito di presepi che propone (a ingresso gratuito) le realizzazioni artistiche ospitate a San Girolamo, nella sala consigliare comunale, nella stanza dei presepi delle suore clarisse, nella chiesa Collegiata, fino allo splendido presepe di sabbia esposto per la prima volta all’ingresso di Rocca Fregoso (insieme ai diorami al piano superiore). Novità 2024: la mostra di presepi dell’artista Gualtiero Grilli al Palazzo Comunale sopra il Teatro Mariani. Molto attesi sono i laboratori. Sono tre quelli proposti in questa edizione. Il primo è sul legno con l’intagliatore Angelo Feduzzi, in grado di far realizzare formine di legno da pitturare a tutti i bambini e ragazzi. Il secondo, gestito da Elio Bonafin, è relativo al ferro battuto, mentre il terzo è con Fata Boschetta: farà divertire i bambini nella casina dedicata realizzando formine in terracotta che la Pro Loco regalerà poi agli stessi bambini. Fata Boschetta, inoltre, leggerà favole nella “Piazza dei Bambini” una volta al mattino e una volta al pomeriggio. Le proposte del “Paese del Natale” sono tante, variegate e multicolori. La Regina delle Nevi sarà allestita nella Casa di Ghiaccio alta 5 mt per 5. Una Natività a grandezza naturale è allestita presso la Casa di Babbo Natale. Una marching band si esibirà a spasso per tutto il paese agghindato di rosso e con tappeti, mentre musiche tradizionali e popolari saranno offerte per tutte le vie e le piazze da un gruppo di zampognari marchigiani. La spettacolare “Discesa dell’Angelo” dalla torre civica (la torre dell’orologio nel palazzo comunale) a piazza Garibaldi, è prevista due volte al giorno (ore 12.30 e 17.30, in collaborazione con Gruppo Grotte Pipistrelli CAI sezione di Terni). Una volta disceso, l’Angelo attraversa la piazza per andare da Maria e Giuseppe per l’altrettanto spettacolare Annunciazione sotto il portico del Teatro Mariani. Questo suggestivo momento sarà seguito da un emozionante momento canoro e dal successivo video con protagonista Babbo Natale che si “aggira” per le vie e le piazze del borgo per un simpaticissimo “dietro le quinte” del “Paese del Natale”. Un altro racconta la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia, prima del gran finale di ogni giornata con i fuochi d’artificio (in caso di maltempo annullate). Ai bambini è dedicata un’intera piazza, Piazza del Mercato ribattezzata per l’occasione “Villaggio di Natale”. Comprende la “Casa di Babbo Natale e degli Elfi” (è possibile consumare gratuitamente la cioccolata calda e il biscotto di Natalina) nella quale il segretario di Santa Claus ritira le letterine (dalle 10 alle 18 di ogni appuntamento) che i bambini indirizzano alla simpatica figura vestita di rosso. Sarà proprio Natalina a omaggiare i bambini della letterina e dei pennarelli per compilare la missiva da consegnare a Babbo Natale. Una vera e propria manna per chi ama la buona tavola è il percorso gastronomico “I piatti dell’Avvento”, menù degustazione preparato secondo usi e tradizioni nei ristoranti di Sant’Agata Feltria. “Il Bue” e “L’Asinello” sono invece i due gustosi menù da apprezzare nell’accogliente atmosfera della “Mangiatoia” l’ampio stand coperto e riscaldato all’interno dell’area fieristica. “Vogliamo ringraziare i volontari e in particolare le tante donne che hanno contribuito con il loro decisivo apporto alla realizzazione degli addobbi natalizi e alla installazione delle luci, così da far ‘accendere’ in modo ancor più abbagliante la magia del Natale. – dice il presidente Pro Loco, Stefano Lidoni – Siamo pronti per far vivere quattro giornate davvero speciali, ricche di proposte e di grande fascino”.

Francesca Cevoli