Sabato 16 marzo i ragazzi di E’Tendoun di Viserbella hanno consegnato all’associazione Crescere Insieme parte del ricavato dell’evento invernale, che si è svolto dal 15 dicembre al 6 gennaio. Questo contributo servirà a sostenere i progetti dell’associazione, un’organizzazione di volontariato che opera per favorire una reale inclusione sociale delle persone con sindrome di down o altra disabilità . Alcuni ragazzi dell’associazione, durante tutta la durata dell’evento, si sono uniti al gruppo dei volontari portando il loro contributo all’interno del team delle “felpe gialle”.

E’ tendoun aggiunge così un altro tassello importante al suo progetto, nato in una sera d’estate del 2019 da un gruppo di amici. L’obiettivo è sempre lo stesso: far sentire il tendone casa di tutti, dove poter trascorrere una serata in spensieratezza, giocando a tombola o bevendo un caffè. Durante le 22 serate si sono susseguiti vari eventi: dal karaoke agli spettacoli musicali, dai cantastorie e comici romagnoli alle serate danzanti, dalle cene a tema al veglione di Capodanno con tombole ogni sera. Non sono mancati eventi per i più piccoli, con gli elfi che hanno letto le storie di Natale, Babbo Natale e la Befana che sono passati a salutare i numerosi bambini presenti.

“Il nostro è un gruppo di amici che crede nella solidarietà, nella forza della comunità, nella condivisione, nell’essere l’uno la spalla dell’altro. Questi ideali rappresentano la vera Essenza di E’Tendoun che è il nostro posto del cuore. Un luogo in cui amicizia, solidarietà e divertimento si fondono dando vita a quella che è la Vera Magia del Natale. La stessa magia che cerchiamo di trasmettere in ogni evento che facciamo e che troverete anche alla Focheraccia il 18 marzo alle serre in via Bruschi. ” Questo il commento di Elisa Tognacci, coordinatrice dell’evento.