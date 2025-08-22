Sabato in Terrazza alla Locanda de Borg, Aperitivo, cena sotto le stelle e DJ set Anni ’80

La magia dell’estate continua alla Locanda de Borg di Borgo Maggiore con un nuovo appuntamento imperdibile: Sabato 23 agosto, dalle ore 19:00, torna la serata in terrazza con aperitivo, cena e tanta musica.

In una cornice suggestiva con vista mare, potrai gustare cocktail e piatti sfiziosi accompagnati da un’atmosfera unica: il DJ set Anni ’80, che farà rivivere i grandi classici della disco e non solo.

Atmosfera sognante, vista mozzafiato e ritmo indimenticabile: gli ingredienti giusti per vivere un sabato perfetto sotto le stelle.

Locanda de Borg – Via dei Boschetti 57, Borgo Maggiore – San Marino

Prenotazioni: 0549 905280