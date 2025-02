Sabrina Rodà, candidata della Lega alle prossime elezioni regionali incontra il Comites San Marino

Rimini,14 nov. “Continuiamo ad avere la massima attenzione i frontalieri e i cittadini italiani che vivono a San Marino”. Ad affermarlo Sabrina Rodà, candidata della Lega per il collegio di Rimini alle prossime elezioni regionali dell’Emilia Romagna, che oggi, giovedì 14 novembre, ha incontrato il Comites San Marino rappresentato per l’occasione dal Presidente Avv. Alessandro Amadei e da Marina Rossi, componente dell’esecutivo, ed erano presenti anche gli imprenditori Massimo Capanni e Massimo Gualandi. “Abbiamo molto chiari i problemi che affliggono i cittadini italiani che lavorano o hanno lavorato nella Repubblica di San Marino, purtroppo ancora irrisolti, questioni legate alla tassazione, alla previdenza sociale e ai diritti lavorativi. Evidente la necessità di una convenzione bilaterale su cui si sta lavorando ma che incontra difficoltà soprattutto sul piano delle risorse necessarie. Occorre poi chiarire anche i diritti previsti dalla Legge 104 per riconoscere anche al lavoratore frontaliero i permessi per il supporto e l’assistenza ai familiari con disabilità. La Lega da sempre considera i lavoratori frontalieri una risorsa preziosa per le economie locali. L’obiettivo è quello di incontrare il nuovo Governo di San Marino per aprire un tavolo di confronto per giungere a un quadro normativo chiaro e vantaggioso per tutti i lavoratori”. Altra questione da affrontare, a parere di Rodà, quella della cittadinanza, con particolare riguardo alla rivisitazione della legge 91/1992 “per consentire la richiesta di cittadinanza italiana da parte di coloro che hanno rinunciato ad averla per acquisire quella sammarinese”.

“La nostra comunità – ha precisato Sabrina Rodà – è un mosaico di identità e culture e gli italiani residenti a San Marino rappresentano un legame prezioso tra le due realtà. Di qui la necessità di risolvere la situazione complicata di chi, dopo aver scelto di rinunciare alla cittadinanza italiana per ottenere quella di San Marino, ora vorrebbe riacquisire la cittadinanza italiana, ma la legge attuale non lo consente”.