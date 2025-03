Saccheggiate aziende agricole in diverse regioni italiane. Furti anche a Cesena, Bertinoro e Rimini: 6 arresti nel casertano

Sei persone arrestate, di cui cinque cittadini romeni e un pakistano, sono state coinvolte in una serie di furti in aziende agricole in diverse regioni italiane, tra cui la Romagna, Umbria, Marche, Lazio, ed Emilia Romagna. Il gruppo criminale è stato identificato grazie ai filmati di videosorveglianza e alle indagini condotte dalle autorità competenti.

I furti avvenuti tra giugno e agosto del 2023 hanno causato danni ingenti alle aziende agricole, con un valore complessivo di oltre 265 mila euro. A seguito della richiesta della procura della Repubblica di Perugia, il Gip del tribunale di Perugia ha approvato la custodia cautelare in carcere per i sospettati, considerati pericolosi per il rischio di reiterazione del reato.

Attualmente, quattro dei sei indagati sono stati arrestati in Campania e associati allo stesso carcere, mentre uno è irreperibile e le autorità competenti stanno attivando ricerche a livello internazionale per rintracciarlo. Uno dei sospettati era già detenuto per un’altra causa nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Le investigazioni sono ancora in corso per individuare eventuali complici e individuare altri furti commessi dalla banda criminale.