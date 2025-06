Salento, 21enne uccide in casa la madre con una accetta e fugge

Una donna di 53 anni è stata uccisa in casa dal figlio 21enne che, secondo le prime informazioni, l’avrebbe colpita alla testa con un’accetta. È accaduto nel Salento, a Racale. Il giovane è poi fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri. La vittima si chiamava Teresa Sommario, era nata in Germania e residente a Racale, dove viveva col figlio, Filippo Manni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato il giovane, per motivi ancora sconosciuti, a colpirla alla testa con un’accetta uccidendola per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano e del nucleo investigativo di Lecce.

Sky tg24