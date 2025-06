Salto illogico Chi è Davide e chi Golia. Che sta succedendo? In Iran e in Medioriente. … di Sergio Pizzolante

Salto illogico Chi è Davide e chi Golia

Che sta succedendo? In Iran e in Medioriente. Volendo evitare di commentare le Tiziana Ferrario o i Fratoianni o i Conte o gli “intellettuali de sinistra” che stanno sempre dalla parte sbagliata della storia, come ha scritto Pigi Battista, che nei Suk dei talk italiani fanno diventare l’Occidente il motivo dell’esistenza di Khamenei e delle impiccagioni dalle gru delle ragazze iraniane e delle percussioni di Hezbollah e Houti e Hamas, volendo evitare questo livello, commentiamo Jumblat. Una cosa più robusta. E più significativa.

Jumblat è il leader storico della minoranza dei Drusi in Libano. Capo dei socialisti progressisti libanesi. Interlocutore privilegiato per il Medioriente di grandi leader occidentali, da Craxi ad Andreotti a Kissinger. Con un momento di grande popolarità in Italia per il suo rapporto con Carmen Llera, compagna di Moravia.

Anni fa andai a trovarlo nella sua fortezza sul monte Chouf, insieme a Stefania Craxi. Per noi socialisti craxiani ha sempre avuto un grande fascino. Devo dirlo. Fu una grande emozione stare lì nella stanza circolare in cima alla sua casa protetta da uomini con mitra e barriere di cemento.

Oggi leggo questa sua intervista sul Corriere. Ne seguo il ragionamento, cerco di trovare ragioni, non le trovo. Passare da Carmen Llera alle argomentazioni, più o meno, di Tiziana Ferrario è un bel salto, illogico.

Chi ha creato cosa? Chi è Davide e chi Golia. Chi è l’uovo e chi la gallina. Cioè, è Netanyahu che ha creato Hezbollah, Hamas e Houti e Khamenei o viceversa?

Cioè, nel 48 quando si insediò lo stato ebraico furono gli ebrei a rifiutare lo stato palestinese o gli arabi e i palestinesi stessi? Che per non riconoscere Israele decisero di non riconoscere se stessi. E le guerre le hanno iniziate per primi gli israeliani o i nemici di Israele? E in quale costituzione c’è l’annientamento di uno stato? E di un popolo. Da affogare nel mare?

E anche questa guerra. Sarebbe mai iniziata senza il 7 Ottobre? Un attacco con eccidio e sequestro di donne e bambini per rendere ineluttabile una reazione. Possiamo essere critici, anche molto, con Israele per il livello della reazione, lo sono, ma non possiamo non vedere che era cio’ che Hamas e Iran volevano. Non in nome del popolo palestinese ma con l’uso del popolo palestinese. Chi ha creato chi?

Possiamo essere critici, io lo sono, come molti israeliani, ma non siamo ciechi e per questo vediamo che il 7 ottobre Hamas non ha attaccato e stuprato gli amici di Nethaniau, ma gli amici dei palestinesi, i Kibbutz socialisti del sud, che aiutavano in mille modi i palestinesi di Gaza e non solo. Chi ha creato chi?

Possiamo essere critici, io lo sono, ma non possiamo non vedere che senza la potenza, da Davide ben armato, senza la forza militare e l’intelligence e le tecnologie di Israele, gli ebrei di Israele non esisterebbero più grazie alle bombe e ai missili di Hezbollah e Houti e Hamas. Chi ha creato chi? Chi genocida chi?

E come starebbero gli italidioti dei Talk italiani se in mezzo alla pioggia di missili su Israele, un giorno, dovesse cadere una bombetta nucleare iraniana? Che farebbero?

Anche Jumblat è invecchiato male. Spero non la sua bellissima moglie.

Sergio Pizzolante