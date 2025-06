Saludecio, esplosione in casa per fuga di gas: anziano ustionato e trasferito d’urgenza

Un momento di grande apprensione ha scosso la comunità di Saludecio, quando – di prima mattina, oggi – un’esplosione si è verificata all’interno di un appartamento. La causa è stata una fuga di gas che ha saturato gli ambienti, innescata da una scintilla improvvisa. Il proprietario dell’abitazione, un uomo di 84 anni, ha riportato ustioni a seguito dell’esplosione.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco insieme agli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. Dopo le prime stabilizzazioni, l’anziano è stato trasferito con urgenza al reparto ustioni dell’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo non destano preoccupazioni per la sua vita.

Le forze dell’ordine, con una pattuglia dei carabinieri, e i vigili del fuoco stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire con precisione le cause dell’incidente e garantire la sicurezza dell’edificio. Nel frattempo la struttura è stata posta in sicurezza per evitare ulteriori rischi.