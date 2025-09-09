San Clemente. 2 SCATTI… E VIA! – Contest fotografico, camminata e laboratori per ragazzi

Per partire alla grande in questo anno scolastico, la comunità giovanile di San Clemente (e della Valconca) è invitata sabato 13 settembre ad un nuovissimo evento di Ben.Gio, l’associazione di genitori nata con l’obiettivo di incrementare il benessere dei ragazzi del nostro territorio.

“2 SCATTI… E VIA! è una proposta per tutti i giovani (e le loro famiglie) con l’intento di vivere attivamente i diversi spazi del nostro comune, di incontrare i giovani e attivare un dialogo intergenerazionale, e di collegare figurativamente la frazione di Sant’Andrea in Casale con il Centro Storico di San Clemente” dice il presidente Luca Ciampa.

La giornata inizierà alle ore 10.00 dal parcheggio del Conad City di Sant’Andrea in Casale, dove avverranno le registrazioni per partecipare sia alla passeggiata (aperta a tutti), sia al Contest Fotografico dedicato ai ragazzi dai 10 ai 17 anni, con allettanti premi in palio. Alle 10.30 il gruppo partirà per la camminata lungo le strade del territorio durante la quale si potranno fotografare stralci del paesaggio antropologico e/o naturalistico da poter presentare alla giuria del contest. Si giungerà per l’ora di pranzo presso il Parco dei Tigli (vicino alle Poste di San Clemente) dove nel primo pomeriggio si susseguiranno laboratori e attività dimostrative di writing, sport, teatro e musica. Al termine dell’evento si premieranno i primi 3 vincitori del contest fotografico con gift-card da poter spendere in articoli sportivi, in libreria e ai cinema della zona.

Si ricorda che per l’iscrizione al contest fotografico sarà necessario il modulo compilato dai genitori – per modulo di iscrizione e regolamento consultare il sito https://www.bengio.org/ regolamento.pdf.

Il pranzo al sacco sarà gestito autonomamente da ogni partecipante.

L’evento è ad ingresso libero e aperto a giovani e adulti!

L’iniziativa è sostenuta dal contributo concesso dal Comune di San Clemente.