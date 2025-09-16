San Clemente, completati i lavori urgenti su via Coriano e via Serra: viabilità più sicura e moderna

L’Amministrazione comunale ha annunciato oggi il completamento di una prima tranche di opere stradali urgenti su via Coriano e via Serra, con interventi mirati a migliorare la sicurezza e la funzionalità di queste arterie chiave del territorio. I lavori, già previsti e finanziati nel programma di priorità, includono nuove asfaltature, posa di tappetino bituminoso, consolidamento dei tracciati e messa in sicurezza complessiva.

“Nello specifico, per quel che concerne via Coriano abbiamo portato a termine tutte le opere giudicate non più rinviabili: dal rifacimento della carreggiata, ivi compresa la palificazione della scarpata lato Montefiore Conca, alla sostituzione e al totale ripristino, in accordo con Hera, della rete acquedottistica, ormai obsoleta e non più idonea al servizio idrico, per una lunghezza di oltre 1 chilometro e mezzo”, spiega la Sindaca Mirna Cecchini. “A seguire, e comunque nel medio termine, occorrerà ridefinire i tempi dell’asfaltatura degli ultimi 400 metri di via Coriano, in prossimità dell’incrocio con via Cavour, una volta acquisiti i risultati delle indagini geologiche promosse per determinare meglio lo status del sottofondo stradale”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Christian D’Andrea aggiunge dettagli sui ritardi incontrati: “Su via Coriano la sostituzione della condotta ha comportato un allungamento dei giorni di lavorazione di quasi 5 mesi. E questo ha inciso non poco sulla sua piena transitabilità. Contiamo di poter finalizzare l’asfaltatura mancante all’inizio della prossima primavera, a chiusura dei sondaggi tecnici e quando dagli accertamenti eseguiti avremo le indicazioni necessarie a procedere senza ulteriori ritardi”.

Questi interventi rappresentano un passo importante per la viabilità locale, riducendo rischi e migliorando il collegamento tra le aree del comune. L’Amministrazione prevede di monitorare da vicino i prossimi step, con l’obiettivo di completare l’opera in tempi brevi e senza ulteriori disagi per i residenti.