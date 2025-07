San Clemente, domenica 13 luglio torna “Note di Vino”: protagonista l’Umbria per i 25 anni della rassegna

Si prepara a vivere il secondo appuntamento dell’edizione numero 25 di “Note di Vino”, la rassegna estiva simbolo di San Clemente, che da un quarto di secolo unisce buon vino, gastronomia tipica e musica d’autore.

Domenica 13 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Mazzini nel centro storico, a partire dalle ore 20.45, la protagonista sarà l’Umbria. Sarà infatti dedicata a questa regione la serata di degustazione che proporrà etichette prestigiose e piatti tipici, accompagnati dal concerto dei Golden Lady.

L’evento, nato nel 2001, è organizzato dal Comune di San Clemente con la direzione artistica della Dino Gnassi Corporation e la collaborazione della Pro Loco e dell’Istituto Alberghiero “Sigismondo Pandolfo Malatesta” di Rimini.

«Al calar del sole ritorna l’atmosfera suggestiva di Note di Vino», si legge nel comunicato ufficiale firmato dal Comune.

25 anni di cultura enologica

Il borgo collinare della Valconca, alle spalle di Rimini, celebra così il vincolo identitario che da sempre lo lega alla cultura del vino. Non a caso San Clemente è parte integrante dell’Associazione Nazionale Città del Vino. Tra i filari e gli ulivi che ne disegnano il paesaggio, operano alcune delle più importanti cantine della Romagna e d’Italia.

La nuova edizione aggiorna la formula tradizionale, dando spazio a una narrazione emozionale e culturale: un racconto immersivo guidato dalla voce di Maurizio Saggion, esperto di enogastronomia con un lungo curriculum nel settore. Diplomato Executive Master Of Wine®, sommelier dell’olio, assaggiatore di formaggi e tecnico esperto in oli extravergini, Saggion accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i territori protagonisti delle serate.

La novità: i ragazzi dell’Alberghiero protagonisti

Un’altra importante novità del 2025 è la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Sigismondo Pandolfo Malatesta” di Rimini. Saranno loro, sotto la guida dei docenti, a gestire la cucina, il servizio e l’accoglienza degli ospiti.

«Un progetto scolastico che fa da trampolino di lancio per gli studenti», sottolineano gli organizzatori, anche se il menù resta top secret: «Per scoprirlo dovrete partecipare a Note di Vino 2025».

Famiglia Cotarella protagonista del 13 luglio

La serata dedicata all’Umbria vedrà protagonisti i vini della Famiglia Cotarella di Montecchio (Terni), una delle cantine più prestigiose del centro Italia, con una storia che parte dagli anni Sessanta. I fratelli Antonio e Domenico Cotarella sono stati i pionieri di un’azienda che oggi rappresenta un punto di riferimento nel panorama vinicolo nazionale.

A fare da colonna sonora alla degustazione sarà il gruppo musicale Golden Lady.

Prossimo appuntamento: 20 luglio con la Campania

Domenica 20 luglio toccherà invece alla Campania, con la presenza della cantina Feudi di San Gregorio di Sorbo Serpico (Avellino), simbolo dell’enologia campana e custode di vitigni autoctoni come Fiano, Greco, Falanghina e Aglianico. La serata sarà animata dal gruppo musicale Swingammore.