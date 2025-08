San Clemente, nasce la figura del Brand Ambassador per l’enoagroalimentare: nominato Maurizio Saggion

Per la prima volta nella storia del Comune di San Clemente, è stata istituita la figura del Brand Ambassador per l’enoagroalimentare, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio. A ricoprire il nuovo incarico sarà Maurizio Saggion, professionista di lungo corso nel settore agroalimentare e da tempo legato alla Valconca, dove ha scelto di trasferirsi.

La nomina è stata ufficializzata ieri, giovedì 31 luglio, in occasione della XXVa edizione di Note di Vino, l’evento estivo di punta dedicato alle degustazioni di vini e specialità gastronomiche regionali.

Maurizio Saggion vanta un profilo di alto livello: romano, laureato in Scienze della Formazione, è sommelier dell’olio e del vino, Assaggiatore di formaggi e titolare di un master universitario in Food and Wine Management. È inoltre consulente CNA Rimini.

“Credo che la figura di Saggion rappresenti un punto di svolta nella promozione del nostro territorio in chiave enoagroalimentare – ha dichiarato la sindaca Mirna Cecchini –. La Valconca è un autentico giacimento di prodotti le cui unicità spesso non ricevono l’attenzione che meritano. San Clemente è da sempre riconosciuto come fulcro di questo distretto. Il cibo è cultura e turismo, strumenti che favoriscono i viaggi della conoscenza. Siamo noi i depositari di queste tipicità: il primo impegno è evitarne la dispersione e l’oblio”.

Nel suo intervento, Saggion ha sottolineato l’importanza della rete tra produttori e imprese: “Possiamo contribuire a generare nuove sinergie capaci di originare percorsi virtuosi. La nostra valle è uno scrigno prezioso di elementi storico-culturali e paesaggistici ed è una destinazione enoturistica di grande potenziale. Pensare insieme e agire insieme è il plus per uno sviluppo sostenibile e durevole”.

La nuova figura istituzionale affiancherà l’amministrazione comunale anche nello sviluppo di progetti concreti. Due sono già in cantiere: il primo – già annunciato – è un concorso fotografico dedicato alla cultura agroalimentare ed enogastronomica della Valconca.

“L’idea di fondo del concorso fotografico – ha spiegato Saggion – è raccontare il valore sociale ed economico di chi lavora la terra e trasforma i prodotti in valori universali”.

La sindaca Cecchini ha ribadito che l’obiettivo è costruire nuove offerte e potenziare il marketing territoriale, in sinergia con il lavoro già svolto dalla rete “La Valle delle Vacanze”.