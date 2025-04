San Clemente (Rn) cancella Benito Mussolini e omaggia Giacomo Matteotti: revocata la cittadinanza onoraria al Duce dopo 101 anni

Fino a ieri Benito Mussolini figurava ancora tra i cittadini onorari del Comune di San Clemente, a due passi dalla Repubblica di San Marino. Un paradosso durato oltre un secolo, che si è finalmente chiuso nella seduta del Consiglio Comunale del 24 aprile 2025, alla vigilia del 25 aprile.

L’assemblea ha votato all’unanimità per revocare la cittadinanza onoraria al Duce, concessa il 19 maggio 1924, e ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria postuma a Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato dai fascisti meno di un mese dopo quell’onorificenza.

“San Clemente è un Comune antifascista – ha dichiarato il sindaco Mirna Cecchini – e non possiamo continuare a riconoscere come cittadino onorario chi ha annientato le libertà fondamentali, firmato leggi razziali e trascinato il Paese nella catastrofe della guerra”.

Nel suo intervento, la prima cittadina ha citato le parole di Mussolini stesso, pronunciate il 3 gennaio 1925: “Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, a me la responsabilità di questo”. E ha aggiunto: “Revocare questa cittadinanza è un atto simbolico, ma profondamente concreto. Significa scegliere da che parte della Storia stare”.

La decisione è stata accompagnata da un momento di commemorazione per Giacomo Matteotti, definito “un faro di integrità e democrazia”, e per Andrea Bilancioni, sindaco socialista di San Clemente ucciso dagli squadristi nell’ottobre 1924. Due figure unite dal medesimo tragico destino e ora ricordate pubblicamente come esempio di coraggio e resistenza.

“Buon 25 aprile a tutti – ha concluso la prima cittadina– viva l’Italia democratica, libera e antifascista, sempre!”