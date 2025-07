San Clemente si prepara a Note di Vino 2025: prima serata, domenica 6 luglio, con il Trentino Alto Adige – Tante le novità dei 25 anni

SAN CLEMENTE CELEBRA L’EDIZIONE NUMERO 25 DEL 2025

PIAZZA MAZZINI (CENTRO STORICO) ORE 20.45

DOMENICA 6 LUGLIO: TRENTINO ALTO ADIGE

DOMENICA 13 LUGLIO: UMBRIA

DOMENICA 20 LUGLIO: CAMPANIA

“Al calar del sole ritorna l’atmosfera suggestiva di Note di Vino”

Degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d’autore

A San Clemente si prepara l’edizione numero 25 di “Note di Vino” , l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali in abbinamento a piatti tipici della tradizione locale del Trentino Alto Adige, Umbria e Campania.

A San Clemente – piccolo borgo della Valconca alle spalle di Rimini – il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia.

Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa – forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino – dedica da 25 anni – la prima edizione è datata al 2001 – una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.

LE NOVITÀ DEL 2025

L’edizione del venticinquennale di Note di Vino aggiorna la sua formula che tanto successo ha avuto nel passato. Un racconto, quest’anno, centrato sulla narrazione emozionale, ricca di immagini e spunti culturali che condurranno, con leggerezza e divertimento, le persone dentro un viaggio nella storia del vino e dei territori coinvolti. E ciò grazie ad una proposta enologica di assoluta qualità che incontrerà un menù dedicato e accompagnato dalle note dei gruppi musicali provenienti dalle stesse regioni.

Nel 2025 la narrazione tecnica ed emozionale del vino è stata affidata a

MAURIZIO SAGGION, professionista del mondo food. Diploma di Sommelier Executive Master Of Wine®, è sommelier dell’olio e iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini; vanta un diploma di Assaggiatore di formaggi – iscritto Albo nazionale degli Assaggiatori ONAF -, e ha conseguito un master universitario in Food and Wine Management.

La seconda novità di Note di Vino 2025 vede la collaborazione dell’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITÀ ALBERGHIERA “Sigismondo Pandolfo Malatesta” di Rimini. Un progetto scolastico che fa da trampolino di lancio per gli studenti, seguiti sotto l’occhio scrupoloso dei loro insegnanti: tutti insieme si vedranno protagonisti della cucina, del servizio e dell’accoglienza dei prenotati. Il menù è da acquolina in bocca ancora non lo sveliamo. Per scoprirlo dovrete partecipare a Note Di Vino 2025.

LE CANTINE PROTAGONISTE

Domenica 6 luglio dal Trentino, Cantina Endrizzi di San Michele all’Adige (Trento)

Endrizzi è una cantina storica del Trentino. Anzi, si può dire che è la cantina storica del Trentino, nata nel 1885, quando ancora quest’area faceva parte dell’Impero austroungarico. La quarta generazione degli Endrizzi è rappresentata da Paolo e dalla moglie Christine, architetto di origine tedesca: le due diverse origini culturali creano un mix vincente e creativo nella gestione dell’azienda, a cui oggi si sta affacciando la quinta generazione.

INTRATTENIMENTO MUSICALE: JAMBOW JANE

Domenica 13 luglio dall’Umbria, Famiglia Cotarella – Montecchio (Terni)

Il vino è la linfa che alimenta il rigoglioso albero della Famiglia Cotarella che coltiva con passione il legame tra la terra e il cuore, di generazione in generazione. Il legame tra la Famiglia Cotarella e il mondo del vino ha origine negli anni Sessanta, quando Antonio e Domenico Cotarella, viticoltori a Monterubiaglio, realizzano la prima cantina per la produzione in proprio di vino. Oggi è una delle cantine più prestigiose d’Italia, riferimento per la produzione vinicola Umbra e di “confine” con il Lazio.

INTRATTENIMENTO MUSICALE: GOLDEN LADY

Domenica 20 luglio dalla Campania, Feudi di San Gregorio – Sorbo Serpico (Avellino)

L’Irpinia, regione storica dell’Appennino campano, è un territorio vitivinicolo unico, in cui i vigneti coesistono da sempre con alberi da frutta, boschi, ulivi, erbe aromatiche. Qui nasce una delle aziende vinicole più importanti della Campania. Feudi di San Gregorio ha costruito la sua storia sulla valorizzazione di vitigni autoctoni straordinari e ancora poco conosciuti – il Greco, il Fiano, la Falanghina, l’Aglianico – e di viti monumentali di oltre duecento anni.

INTRATTENIMENTO MUSICALE: SWINGAMMORE

***

Ingresso: adulti 23 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 23 euro

Per info e prenotazioni: 366.1021467 (DALLE 18 ALLE 21.30)

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI VIA SMS O TRAMITE WHATSAPP

DIREZIONE ORGANIZZATIVA: Comune di San Clemente

DIREZIONE ARTISTICA: Dino Gnassi Corporation & C. Sas

In collaborazione con

Pro Loco di San Clemente

Istituto Professionale Alberghiero “Sigismondo Pandolfo Malatesta”

San Clemente, 1 LUGLIO 2025

Comune di San Clemente