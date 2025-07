San Clemente, ultimi brindisi per “Note di Vino”: domenica 20 luglio la chiusura della 25ª edizione con i sapori della Campania

Si chiude domenica 20 luglio, nella suggestiva cornice di piazza Mazzini, nel centro storico di San Clemente, l’edizione numero 25 di “Note di Vino”, l’attesissima manifestazione estiva dedicata all’eccellenza vitivinicola italiana. L’ultimo appuntamento di quest’anno, che avrà inizio alle ore 20.45, sarà interamente dedicato alla Campania, con degustazioni di vini e piatti tipici della tradizione regionale accompagnati da musica d’autore.

«Al calar del sole ritorna l’atmosfera suggestiva di Note di Vino», sottolineano gli organizzatori, annunciando un’esperienza multisensoriale tra calici e sapori che, per la serata conclusiva, punta i riflettori sull’Irpinia e sulla prestigiosa cantina Feudi di San Gregorio di Sorbo Serpico (Avellino), rinomata per la valorizzazione di vitigni autoctoni come Greco, Fiano, Falanghina e Aglianico, coltivati anche su viti secolari.

La rassegna, che dal 2001 anima l’estate del borgo romagnolo alle spalle di Rimini, celebra quest’anno il traguardo del venticinquennale con un format rinnovato e ancora più coinvolgente. «Il racconto di questa edizione è centrato sulla narrazione emozionale del vino e dei territori – spiegano dal Comune di San Clemente – un viaggio culturale e sensoriale arricchito da immagini, suoni e sapori».

Protagonista della narrazione tecnica ed emozionale è Maurizio Saggion, professionista del mondo food, Executive Master Of Wine®, sommelier dell’olio, assaggiatore di formaggi e docente con competenze riconosciute a livello nazionale nel settore dell’enogastronomia.

Tra le novità del 2025 anche la collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Sigismondo Pandolfo Malatesta” di Rimini. Gli studenti, seguiti dai loro docenti, cureranno cucina, servizio e accoglienza in una vera e propria prova sul campo, inserita in un progetto scolastico di valorizzazione delle competenze.

Il menù della serata resta top secret: «Per scoprirlo dovrete partecipare a Note di Vino 2025», annunciano con entusiasmo gli organizzatori. L’intrattenimento musicale sarà affidato alla band Swingammore, che porterà in scena sonorità coerenti con l’atmosfera partenopea della serata.

Biglietti e informazioni

L’ingresso è fissato a 23 euro per gli adulti. Per i bambini: gratuito fino a 5 anni, 6 euro dai 5 ai 10 anni, 23 euro oltre i 10 anni. Le prenotazioni si effettuano solo telefonicamente al numero 366.1021467, dalle ore 18.00 alle 21.30.