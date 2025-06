San Giovanni in Galilea e San Savino: tre serate di cinema d’animazione con “Cartoon Club on the road”

In attesa del ritorno a Rimini di Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games in programma dal 13 al 20 luglio, arrivano tre imperdibili appuntamenti “on the road” nell’entroterra romagnolo. A cura di Acli Arte e Spettacolo, le serate anticipano il festival con proiezioni gratuite dedicate a grandi e piccoli.

Si parte sabato 21 giugno alle ore 21 nel giardino del Museo Biblioteca Renzi di San Giovanni in Galilea, nel comune di Borghi (FC), con “Il Faraone, il Selvaggio e la Principessa” di Michel Ocelot. Il celebre autore di “Kirikù” propone tre storie ambientate in epoche e luoghi diversi, dove coraggio, libertà e amore si intrecciano come strumenti di cambiamento.

Il programma prosegue venerdì 27 e sabato 28 giugno, sempre alle ore 21, a San Savino, frazione di Montescudo-Montecolombo (RN), nello spazio all’aperto di SP31 – ex frantoio / factory culturale. Venerdì sarà proiettato “La mia vita da zucchina” di Claude Barras, poetico film in stop-motion che racconta con delicatezza la rinascita di un bambino in orfanotrofio. Sabato toccherà a “9” di Shane Acker, pellicola post-apocalittica prodotta da Tim Burton che mescola fantascienza, animazione Cgi e atmosfere gotiche.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero, un’occasione per immergersi nel mondo dell’animazione d’autore, in attesa della settimana clou del festival riminese.