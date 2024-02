San Giovanni in Marignano. Accendono le braci per scaldarsi, ma rimangono intossicati: ricoverati due anziani

Ieri (5 febbraio), due anziani residenti a San Giovanni in Marignano sono stati ricoverati in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio, che si era sprigionato dopo l’accensione delle braci. In passato, era comune usare “il prete”, un piccolo tegame con le braci posto in una gabbia di legno per scaldare il letto, ma ora i contenitori utilizzati presentano rischi pericolosi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 12.50 per prestare i primi soccorsi alla coppia. Successivamente, il personale del 118 si è occupato dell’assistenza medica. I pompieri hanno controllato la fuoriuscita di monossido di carbonio e hanno messo in sicurezza gli ambienti dell’appartamento. Nonostante l’incidente, le condizioni di salute degli anziani non sono preoccupanti.