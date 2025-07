San Giovanni in Marignano, al via lavori per migliorare la sicurezza stradale con investimenti superiori a 570mila euro

L’amministrazione comunale ha dato il via ai lavori di manutenzione stradale e messa in sicurezza del territorio, con un investimento complessivo di oltre 570.000 euro, destinati ad asfaltature, segnaletica e bonifica delle radici che danneggiano le pavimentazioni. La decisione segue l’approvazione della variazione di bilancio del 24 aprile scorso, che ha stanziato risorse aggiuntive per rafforzare gli interventi sulle infrastrutture viarie cittadine.

I lavori, iniziati lunedì mattina, puntano a rimuovere o ridurre la crescita delle radici arboree che compromettono la sede stradale, causando rischi sia per la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Le operazioni interesseranno principalmente via Gramsci, via De Gasperi, via Matteotti, via Renzi, via Milano e il parcheggio Vanni, quest’ultimo situato nell’area scolastica.

Parallelamente, sono partiti gli interventi di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale, con un primo tratto di lavoro lungo via Torconca, tra via Crocetta e via Bottego, realizzato in collaborazione con il Comune di Cattolica. Il progetto prevede anche il completamento degli interventi già in corso su via Crocetta, con l’installazione di dossi, e la sistemazione di via Stadio e delle zone limitrofe alle rotatorie di immissione verso la SP17 e incrocio con via Conca nuova.

Il piano proseguirà nelle prossime settimane interessando ulteriori vie, tra cui via Pianventena, con aggiornamenti puntuali previsti dall’amministrazione.

L’assessore ai lavori pubblici, Leonardo Mariani, ha sottolineato l’importanza di questi interventi per garantire una viabilità più sicura e funzionale: «Abbiamo rispettato tempi e previsioni per dare risposte concrete alle esigenze e alle segnalazioni dei cittadini. L’aggiunta di risorse a un capitolo già consistente dimostra il nostro impegno a migliorare la qualità della mobilità urbana, la sicurezza stradale e il decoro. Continueremo a monitorare il territorio e a confrontarci con la comunità per individuare e risolvere eventuali criticità».

Un programma di lavori ambizioso, che punta a migliorare la vivibilità e la sicurezza delle strade di San Giovanni in Marignano, rendendo gli spostamenti più sicuri per tutti.