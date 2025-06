San Giovanni in Marignano, domani torna la Notte delle Streghe: cinque giorni tra magia, riti e spettacoli internazionali

San Giovanni in Marignano si prepara a vestirsi d’incanto per uno degli eventi più attesi dell’estate romagnola. Dal 19 al 23 giugno 2025, il suggestivo borgo al confine tra Romagna e Marche ospita una nuova, spettacolare edizione de “La Notte delle Streghe”, la manifestazione che da oltre trent’anni unisce tradizione popolare, arte di strada e mistero in un’esperienza immersiva capace di incantare ogni generazione.

L’edizione di quest’anno si ispira al colore dell’oro, simbolo del grano, dell’alchimia e dell’energia del sole al solstizio d’estate. Non è solo un omaggio alla stagione e alla terra, ma anche alla figura femminile che in questa edizione assume un ruolo centrale: la strega come donna sapiente, radicata nella natura, creativa e potente. A rappresentare tutto questo è la madrina ufficiale dell’evento 2025, Martina Colombari, scelta per la sua eleganza e il suo legame con la Romagna. L’ex Miss Italia sarà presente alla serata inaugurale del 19 giugno in Piazza Silvagni, dove accenderà simbolicamente la fiamma dell’evento.

L’intero borgo sarà trasformato in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla direzione artistica di Alice Mazzini e della compagnia L’Ufficio Incredibile. Artisti provenienti da Argentina, Germania, Francia, Italia e altri Paesi porteranno in scena numeri spettacolari tra danza aerea, teatro fisico, fuoco, beatbox, comicità e suggestioni sonore. Non mancheranno i mercatini artigianali a tema stregonesco, le postazioni food e le installazioni luminose che accenderanno l’intero centro storico fino a notte fonda.

Culmine dell’intera manifestazione sarà, come da tradizione, il Rito del Fuoco nella notte del 23 giugno, il momento più carico di simbolismo. Una processione silenziosa accompagnerà gli spettatori dal centro storico fino al torrente Ventena, dove verranno bruciati i pensieri scritti su foglietti per liberarsi da pesi, paure e negatività. Un gesto catartico e collettivo che ogni anno emoziona migliaia di persone.

L’ingresso è completamente gratuito per tutte le serate e sono previsti parcheggi dedicati (con servizio navetta da Cattolica, Misano e Riccione) e aree accessibili anche a persone con disabilità. Il Comune, insieme a centinaia di volontari e associazioni locali, ha predisposto un sistema organizzativo preciso per accogliere in sicurezza le oltre 50.000 presenze attese.

Programma completo – La Notte delle Streghe 2025

Giovedì 19 giugno

Ore 20:30 – Inaugurazione ufficiale con Martina Colombari in Piazza Silvagni

Spettacoli itineranti e performance di: Compagnia Mosqueta (Argentina) – “Trastocando” Tridiculous (beatbox, acrobatica, breakdance) Fermín Morà – teatro visuale, comicità fisica Pantao – installazione artistica luminosa (Germania) Opera Fiammae – spettacolo di fuoco serale



Venerdì 20 giugno

Mercatini e installazioni attivi dalle ore 18:00

Spettacoli e animazione lungo vie e piazze

Ore 23:00 – Spettacolo finale con fuoco, fumo e musica

Sabato 21 giugno

Animazioni per famiglie e bambini nel pomeriggio

Teatro di figura e musica dal vivo

Spettacoli internazionali e parate luminose

Domenica 22 giugno

Laboratori per piccoli stregoni e streghe (su prenotazione)

Musica folk e rievocazioni medievali

Ore 23:00 – Spettacolo “Tridiculous” e Opera Fiammae

Lunedì 23 giugno – Notte del solstizio

Dalle ore 21:00: corteo silenzioso per il Rito del Fuoco

Ore 23:15: discesa al torrente Ventena, accensione del falò

Spettacolo conclusivo tra fuoco, acqua e suoni evocativi

Info utili

Ingresso gratuito per tutte le serate

Parcheggi a pagamento (€?3) e navette attive da Cattolica, Misano Adriatico e Riccione

Zone accessibili e presidi sanitari garantiti

Stand gastronomici e aree ristoro dislocate nel borgo

Mercatino stregato e botteghe aperte fino a tardi

Magia, arte e mistero tornano a dominare le notti di San Giovanni in Marignano. La Notte delle Streghe 2025 non è solo un evento: è un viaggio tra sogno e rito, bellezza e trasformazione. Non resta che lasciarsi incantare.