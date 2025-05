San Giovanni in Marignano. Incendio a Montalbano, intervento dei Vigili del Fuoco

Venerdì 23 maggio, intorno alle ore 12, si è verificato un incendio in una villetta situata in via Luigi Pasini a Montalbano di San Giovanni in Marignano. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre una colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione dei residenti nelle vicinanze, che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno disposto l’intervento di due autobotti per domare le fiamme. Il proprietario dell’abitazione e il suo cane sono stati messi in salvo senza conseguenze per la loro incolumità. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il personale del 118, che ha prestato assistenza all’uomo coinvolto.

Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore, mentre le autorità stanno conducendo ulteriori accertamenti per determinare le cause dell’incendio.