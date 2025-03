San Giovanni in Marignano. Incidente in Via Perugia

Alle ore 20.56 presso via Perugia in località San Giovanni in Marignano, i vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica sono intervenuti per soccorrere i conducenti delle autovetture coinvolte nell’ incidente stradale.

All’ arrivo della squadra VF , due degli occupanti erano feriti ed impossibilitati ad uscire, mediante il gruppo divaricatore si è riusciti ad aprire le auto e consegnare i feriti al personale sanitario presente in posto e ripristinare le condizioni di sicurezza.

