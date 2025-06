San Giovanni in Marignano. La Notte delle Streghe, 19 – 23 giugno 2025

L’incanto di Martina Colombari accende La Notte delle Streghe 2025.

La magia continua: nel borgo di San Giovanni va in scena la terza serata de La Notte delle Streghe.

Il programma di sabato 21 giugno.

Un inizio ricco di magia per La Notte delle Streghe 2025! Luci e scenografie dorate hanno accolto le tantissime persone che hanno affollato il borgo fin dal tardo pomeriggio, in attesa dell’inaugurazione prevista per le 20. Una piazza particolarmente suggestiva ha accolto con grande affetto Martina Colombari, madrina di questa edizione. Accompagnata dalla sindaca Michela Bertuccioli e dall’assessora al turismo regionale Roberta Frisoni, ha salutato emozionata il pubblico di San Giovanni, ricordando che 21 anni fa, il 16 giugno, si sposava proprio qui. La Colombari ha sottolineato con passione il suo essere romagnola e, prima di salutare, ha letto una poesia di Franca Rame dal titolo Chiamatemi strega.

La terza serata de La Notte delle Streghe fa brillare ancor di più la magia nel borgo di San Giovanni in Marignano, uno dei Borghi più belli d’Italia, che in questa veste aderisce all’iniziativa La notte romantica nei borghi più belli d’Italia, promossa dall’associazione proprio per la giornata di sabato 21 giugno, con l’invito a celebrare l’amore e la bellezza nei luoghi più affascinanti del nostro Paese. E quale miglior occasione per visitare il borgo se non durante La Notte delle Streghe, quando vicoli, piazze e scorci incantevoli si trasformano in un teatro a cielo aperto, tra luci soffuse, installazioni artistiche dal fascino misterioso e spettacoli emozionanti? Un’atmosfera unica, perfetta per vivere un’esperienza indimenticabile. Dopo uno splendido avvio, l’evento arriva al week-end con nuovi spettacoli, decine di appuntamenti, laboratori creativi ed esperienze pensate per tutte le età.

La magia sui palchi. Gli spettacoli internazionali. Tre palchi, tre atmosfere, un’unica esperienza magica per un susseguirsi di performance tra comicità, acrobazie, fuoco e narrazione, dal tramonto fino a notte fonda.

In Piazza Silvagni, sul Palco Calderone, si parte alle 19.30 con i travolgenti Bandastorta (Italia) e il loro esilarante Sciò sciò Risciò, una goffa fanfara che affronta un viaggio su un risciò tra ottoni e legni che calcano temi balcanici e latini passando da euforia festosa a malinconia amorosa. Alle 21.00 spazio a Thomas Blackthorne con Where there is no brain, there is no pain: il sorprendente fachiro inglese, detentore di diversi record mondiali, farà sorridere e sgranare gli occhi al pubblico con un repertorio di innumerevoli abilità e una performance da togliere il fiato. A chiudere, alle 22.30, le energiche Wunder Tandem (Italia), duo punk al femminile, protagoniste dello speciale La Notte Rosa. Due voci, una fisarmonica e un mini drum set pronti a stupire con mashup sfrontati e ironici che abbattono definitivamente le differenze di genere.

Sempre in Piazza Silvagni, sul Palco Sfera, lo spettacolo prende il via già dalle 19.00 con Alessandro Maida (Italia) e il suo poetico e dinamico Balls don’t lie, una performance tra sfere d’equilibrio e giocoleria. Alle 20.30, arrivano dalla scena internazionale i Frutillas con Crema (Cile/Francia) con Petit, uno spettacolo che unisce clownerie e abilità circensi. A chiudere la serata su questo palco, alle 21.45, la compagnia argentina Compañía Mosqueta con Trastocando, un’esibizione di mano a mano e giocoleria ad alto impatto emotivo.

Al Palco Luna la serata si apre invece alle 20.00 con una replica di Trastocando della Compañía Mosqueta, seguita alle 21.15 dal ritorno di Alessandro Maida con Balls don’t lie. Alle 22.00, spazio di nuovo alla clownerie poetica dei Frutillas con Crema, per poi concludere in bellezza alle 23.30 con l’incredibile esibizione di Thomas Blackthorne, pronto a sfidare i limiti del corpo e della mente.

L’oro del granaio. Bimbi per natura Aurea Herbaria. Incanti d’oro tra streghe e solstizi trasforma ogni sera, dalle 19 alle 23, un angolo di Piazza Silvagni in uno spazio dove magia e natura si fondono in un’esperienza creativa adatta a tutte le età. Fino al 23 giugno, l’Antro della Strega accoglierà grandi e piccoli in un percorso fatto di rituali solari, simboli arcani e tradizioni legate al solstizio d’estate. Tre le postazioni esperienziali che guideranno i visitatori alla scoperta dell’“oro invisibile”: quello nascosto nei nomi magici, nei messaggi delle streghe del grano e nelle erbe raccolte proprio in occasione della notte di San Giovanni.

L’area bimbi Regno di Fuori prevede a partire dalle ore 18.00 attività per tutti i gusti, dai giochi antichi alle letture animate. In particolare nella serata del 21 giugno è in programma Meraviglie a caso, improvvisazione e arti performative miste per bambini, con Laura Lucertini e Diana Saponara.

Nel suggestivo scenario dell’alveo del Ventena, il Teatro Cinquequattrini presenta Alchemico Alveo, uno spettacolo immersivo e itinerante in cui antiche alchimiste guidate da Hildegard Von Bingen, accompagneranno i visitatori lungo un percorso di trasformazione interiore. Il teatro si fa rito, in un’esperienza che fonde spiritualità e simbolismo. Le repliche si terranno fino al 22 giugno, con prenotazione obbligatoria e offerta libera.

Ogni sera nel regno di Locus Locorum: i mondi delle streghe, le streghe nel mondo curato da Pro Loco sono tantissime le esperienze che si possono fare, tra riti, folclore, oracoli e arte della narrazione. Sabato sera in particolare si potranno seguire Erica e Gianluca di Teatro Scottadito dar vita a storie uniche e irripetibili, ispirate dagli arcani tarocchi de La Notte delle Streghe, si potrà assistere alle improvvisazioni teatrali della Compagnia attiMatti e alla performance itinerante Il Malaugurio e la Malasorte. Qui si può inoltre incontrare Andrea Tamburini, artista dell’aerografo, Chiara Smacchi e le sue incisioni e dipinti su legno e materiale ceramico, Chiara Mendicino, illustratrice e pittrice specializzata nell’uso dell’acquerello, il ceramista raku Andrea Desimoni, William Sacchi e Patrick Paolucci, artisti del pirografo, Julie Denat e Valentina creatrici di mandala e acchiappasogni, le illustratrici Martina Chiggio (in arte Papima) e Karina, Antonella Serafini esperta di riflessologia, Alison, la strega dell’oriente e la sua ammaliante danza del ventre, oltre a visitare la mostra Naufraghi di Francesco Gambuti.

La Notte delle Streghe è un evento organizzato dal Comune di San Giovanni in Marignano, con il sostegno di Destinazione Turistica Romagna e la partecipazione di: Banca malatestiana, Rottam ittica, Cubia, Saf, Sarm, Sicim, Gruppo Marcar Concessionaria.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione Aps Pro Loco, Bimbi per Natura aps, Caronte, Motus, Regno di Fuori, Scintille Esperienze Creative, Studio Danza il Castello, Teatro Cinquequattrini aps, Colorpoint, Gilmar, Turci bevande, Agriverde, San Giovanni Relais.

