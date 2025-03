San Giovanni in Marignano. Marijuana e cocaina nascoste nel pacchetto di Chewing Gum, arrestato un 18enne

Un 18enne dell’Est Europa è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dai Carabinieri di Misano e della sezione operativa della Compagnia di Riccione. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale a San Giovanni in Marignano, quando il giovane è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana e cocaina nascosti in un pacchetto di Chewing Gum.

Successivamente, durante la perquisizione domiciliare nella sua abitazione a Gabicce Mare, i Carabinieri hanno ritrovato oltre 80 grammi di cocaina, materiali per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 3400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è attualmente in custodia cautelare in carcere a Pesaro.