San Giovanni in Marignano: oltre 50.000 presenze per la magica Notte delle Streghe 2025

San Giovanni in Marignano ha vissuto un’edizione memorabile della Notte delle Streghe 2025, cinque giorni intensi di eventi, spettacoli e tradizioni che hanno trasformato il borgo in un teatro a cielo aperto capace di attrarre migliaia di persone da tutta la riviera.

Dal 19 al 23 giugno il centro storico si è animato con un fitto calendario di oltre 55 appuntamenti teatrali, performance itineranti e attività culturali, accolte da un pubblico entusiasta e partecipe. La manifestazione, consolidata da più di trent’anni, è culminata con il tradizionale e suggestivo Rito del fuoco della notte di San Giovanni, il momento simbolico che ogni anno riunisce la comunità in un’atmosfera di grande fascino e partecipazione.

L’edizione 2025 è stata inaugurata dalla madrina Martina Colombariche, che ha incantato il pubblico con un elegante saluto indossando un abito firmato Alberta Ferretti. Da subito, le serate hanno registrato il tutto esaurito: 20 compagnie teatrali hanno portato in scena spettacoli che hanno saputo coinvolgere visitatori di tutte le età, mentre i mercatini, gli stand gastronomici e le attività commerciali a tema hanno fatto registrare un flusso costante di curiosi e turisti.

Un elemento chiave di questa edizione è stato il tema “L’oro di San Giovanni”, declinato in ogni dettaglio: dalle scenografie ai costumi, dal make-up agli oggetti di artigianato fino ai gusti di gelato creati appositamente. Questo ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più immersiva, valorizzando la creatività delle realtà locali e il lavoro di oltre 500 volontari, figuranti, commercianti e associazioni.

L’evento ha inoltre potenziato la sua accessibilità con navette e trenini dedicati, facilitando l’arrivo e la partecipazione dei visitatori, stimati in oltre 50.000 persone. Il borgo si è così confermato come una delle mete estive più vibranti e autentiche della riviera romagnola, arricchendo l’offerta turistica e culturale del territorio in sinergia con La Notte Rosa.

Le autorità comunali hanno espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto: la sindaca Michela Bertuccioli ha sottolineato come la festa rappresenti un momento di forte identità e coesione comunitaria, grazie all’impegno collettivo di tutti gli attori coinvolti e alla perfetta organizzazione che ha garantito sicurezza e serenità a migliaia di ospiti.

Anche l’assessora al turismo e cultura, Federica Cioppi, ha evidenziato come la Notte delle Streghe sia un evento in grado di coniugare tradizione e innovazione, promuovendo la cultura locale e sostenendo un efficace marketing territoriale che fa conoscere e apprezzare San Giovanni in Marignano a livello nazionale e internazionale, come dimostrano i risultati da record sui canali social.

L’estate nel borgo continua con tanti altri appuntamenti, pronti a proseguire il racconto di una comunità vivace e ricca di proposte culturali.