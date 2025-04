SAN GIOVANNI IN PERSICETO. OMICIDIO NEL GIORNO DI SAN SILVESTRO: 54ENNE ITALIANO ATTINTO A MORTE DA NUMEROSE COLTELLATE. INDAGATO IL COINQUILINO

San Giovanni in Persiceto (BO): I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e del Nucleo Investigativo Carabinieri di Bologna, nel primo pomeriggio del 31 dicembre, sono intervenuti presso l’abitazione di un 54enne italiano, rinvenuto all’interno della propria abitazione privo di vita da personale del 118. I Sanitari, giunti per primi sul posto a seguito di una chiamata del coinquilino della vittima, dopo aver constatato la presenza di ferite sul petto compatibili con delle lesioni da arma da taglio, hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri della locale Compagnia. A seguito dei minuziosi accertamenti svolti immediatamente dai Carabinieri, dalla S.I.S. (Sezione Investigazioni Scientifiche) e dal medico legale, che hanno consentito di raccogliere importanti elementi, il Pubblico Ministero di turno dott. Lazzarini, intervenuto sul posto, ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti del coinquilino, un italiano 48enne, indagato per omicidio volontario. Dopo le formalità di rito, l’omicida è stato associato presso la casa circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.